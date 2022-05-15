70 milyon lira daha güme gitti!

Kocaelispor, 12 yıl önceki ‘Başarı!’yı tekrarladı. 2008’de, 30 milyon lira harcayıp çıktığı Süper Lig’den, hemen o sezon düşerek amatöre kadar çakılan, sonra bin bir emekle 1.Lig’e yükselen Kocaelispor, bu ligde de bir yıl tutunabildi ve 70 milyon lirayı çöpe atarak, parasıyla rezil rüsva oldu, gelecek çok daha karanlığa büründü

EN ÇOK TRANSFER YAPAN TAKIM

Sezon başında 17 futbolcu transfer eden, sezon ortasında da 5 transfer yapan Kocaelispor, bir yıl içerisinde 70 milyonluk bütçeye ulaştı. Ancak sonuç, ligin bitimine bir hafta kala küme düştü. Bu basiretsizlik ortamında hedef haline gelen başkan Engin Koyun ve yönetiminin, kongre kararı aldığı ve Koyun'un yeniden aday olmayacağı belirtildi. Yönetim kurulu pazartesi akşamı toplanarak resmi kararı açıklayacak. “Bu yönetimi ben kurmadım” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da, yeni sezonda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oluyor. 12 yıl önce takımdan elini eteğini çekerek, kendisine yapılan hakaretler sonrasında Kocaelispor ile bağlarını koparan eski büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu gibi, Büyükakın’ın da kulübe küsmesi, sonun başlangıcı olacak, adeta tarih tekerrür edecek.

MENAJERLER BİR DAHA KULÜBE UĞRAMAZ

Türk futbolunun başının belası olan menajerler, Kocaelispor 1.Lig’e yükseldiği andan itibaren kulübün kapısını aşındırdı. Futbolcuları 3-4 kat fiyat artırarak Kocaelispor’a satan menajerler, siyasileri de devreye sokarak kulübü adeta soyup soğana çevirdi. Geçmişten ders almayan kulüp, menajerlerin kolayca tuzağına düşerken, uyarılara da kulak asmadı ve kulübün temeline dinamit kondu. 12 yıl önce kapanmanın eşiğine gelen kulüp, yine mahkeme kapılarında sürünecek. Belki de transfer yasağı yine gelecek, en az 4 sene daha ayağa kalkamayacağız. Belki de kapanmanın eşiğine geleceğiz, kulübün kapısına kilit vuracağız.