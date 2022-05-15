70 milyon lira daha güme gitti!

Kocaelispor, 12 yıl önceki ‘Başarı!’yı tekrarladı. 2008’de, 30 milyon lira harcayıp çıktığı Süper Lig’den, hemen o sezon düşerek amatöre kadar çakılan, sonra bin bir emekle 1.Lig’e yükselen Kocaelispor, bu ligde de bir yıl tutunabildi ve 70 milyon lirayı çöpe atarak, parasıyla rezil rüsva oldu, gelecek çok daha karanlığa büründü
EN ÇOK TRANSFER YAPAN TAKIM
Sezon başında 17 futbolcu transfer eden, sezon ortasında da 5 transfer yapan Kocaelispor, bir yıl içerisinde 70 milyonluk bütçeye ulaştı. Ancak sonuç, ligin bitimine bir hafta kala küme düştü. Bu basiretsizlik ortamında hedef haline gelen başkan Engin Koyun ve yönetiminin, kongre kararı aldığı ve Koyun'un yeniden aday olmayacağı belirtildi. Yönetim kurulu pazartesi akşamı toplanarak resmi kararı açıklayacak. “Bu yönetimi ben kurmadım” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da, yeni sezonda nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu oluyor. 12 yıl önce takımdan elini eteğini çekerek, kendisine yapılan hakaretler sonrasında Kocaelispor ile bağlarını koparan eski büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu gibi, Büyükakın’ın da kulübe küsmesi, sonun başlangıcı olacak, adeta tarih tekerrür edecek.
MENAJERLER BİR DAHA KULÜBE UĞRAMAZ
Türk futbolunun başının belası olan menajerler, Kocaelispor 1.Lig’e yükseldiği andan itibaren kulübün kapısını aşındırdı. Futbolcuları 3-4 kat fiyat artırarak Kocaelispor’a satan menajerler, siyasileri de devreye sokarak kulübü adeta soyup soğana çevirdi. Geçmişten ders almayan kulüp, menajerlerin kolayca tuzağına düşerken, uyarılara da kulak asmadı ve kulübün temeline dinamit kondu. 12 yıl önce kapanmanın eşiğine gelen kulüp, yine mahkeme kapılarında sürünecek. Belki de transfer yasağı yine gelecek, en az 4 sene daha ayağa kalkamayacağız. Belki de kapanmanın eşiğine geleceğiz, kulübün kapısına kilit vuracağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Selahattin Büyük. - KOCAELİ Yİ, KOCAELİSPORU BIR KEZ DAHA KÜME DÜŞÜRDÜNÜZ, KOYUN VE YÖNETİMİNİ LANETLİYORUM, ALLAHIN LANETİ HEPİNİZİN ÜZERİNE OLSUN, KOCAELİ EKMEĞİ SIZE HARAM, YAZIKLAR OLSUN SİZE, BİZ GMRDÜK YAPTIĞINUZ CAHİLLİKLERİ SİZ GÖRMEDİNİZMİ, ŞİMDİ KAÇMAK EN KOLAYI KOYUN, YÖNETİMDEN DEĞİL, İZMİTTEN GİT, TERKET İZMİTİ..
İzmi̇tli̇ - TAHİR KİMİN PARASINI KİME VERDİN.VERDİN DİYELİM SONUÇ SIFIR.PARA VERMEK DEĞİL,YOL HARİTASI BELİRLEYİP AKILLI DAVRANMAKTI.SİYASİ EMELLERİN UĞRUNA BUNDA BAŞKANI VE YÖNETİMİ KAST EDİYORUM.KOCAELİSPORUN VE KOCAELİNİN CANINA OKUDUNUZ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.