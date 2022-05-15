Genel kurul kararı bekleniyor

1. Lig’e çıktığı gibi düşen Kocaelispor’da genel kurul kararı alınacağı belirtildi. Bu sezonu fiyasko içinde geçen, haftalar öncesinden küme düşen Balıkesirspor’dan sonra tüm istatistiklerde ligin en kötü takımı olan Kocaelispor’da önümüzdeki günlerde alınacak olan olağanüstü kongre kararı sonrası adaylığa hazırlanan isimlerin olduğu gelen haberler arasında.

RECEP DURUL, YUNUS MERTTÜRK, YAŞAR ARSLAN

Elde edilen bilgilere yeşil siyahlılar mevcut yönetim içinden Recep Durul’u öne çıkarmaya hazırlanıyor. Eski yöneticilerden Yunus Merttürk ile eski yöneticilerden Yaşar Arslan’ın da harekete geçecek adaylar arasında olduğu öğrenildi. Ancak Engin Koyun’un başkan olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın konu ile ilgili tavrı da merak ediliyor. Engin Koyun ile yola devam edilmeyeceğine ise kesin gözü ile bakılıyor.