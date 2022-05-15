15 May 2022 - 10:10- Spor G: 15 May 2022 - 10:13

Genel kurul kararı bekleniyor
Genel kurul kararı bekleniyor mask

1. Lig’e çıktığı gibi düşen Kocaelispor’da genel kurul kararı alınacağı belirtildi. Bu sezonu fiyasko içinde geçen, haftalar öncesinden küme düşen Balıkesirspor’dan sonra tüm istatistiklerde ligin en kötü takımı olan Kocaelispor’da önümüzdeki günlerde alınacak olan olağanüstü kongre kararı sonrası adaylığa hazırlanan isimlerin olduğu gelen haberler arasında.

RECEP DURUL, YUNUS MERTTÜRK, YAŞAR ARSLAN

Elde edilen bilgilere yeşil siyahlılar mevcut yönetim içinden Recep Durul’u öne çıkarmaya hazırlanıyor. Eski yöneticilerden Yunus Merttürk ile eski yöneticilerden Yaşar Arslan’ın da harekete geçecek adaylar arasında olduğu öğrenildi. Ancak Engin Koyun’un başkan olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın konu ile ilgili tavrı da merak ediliyor. Engin Koyun ile yola devam edilmeyeceğine ise kesin gözü ile bakılıyor.

15 May 2022 - 10:10 Kocaeli- Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Murat - Emine zeybek raziye hanım olsun kocaeli sevdalıları onlar yazık ettiler takıma gümüşhane trabzonlular oldukça takım ilerlemez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 12:33
01

Körfez41 - Hayırdır yaşar Arslan sevdası yine hortladı adam mı yok artık siyaset karışmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 11:15
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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