Temizleyin ve gidin!

Bu sezon, anlatılan 50 milyon ancak bu rakamdan çok daha fazlasını harcayan Kocaelispor’da ne kadar borç olduğu konusunda net bir bilgi sunulmuş değil. Hangi futbolcunun sözleşmesinde ne kadar rakamın yazıldığı da resmi kanaldan hiçbir zaman da açıklanmadı. Kamuoyu, Kocaelispor’da bu sezon teknik kadrolara ve futbolculara kaç lira bedelle anlaşma yapıldığını, önümüzdeki sezona ne kadar borçla girileceğini –kalem kalem- bilmek istiyor.

HANGİ ŞEFFAFLIK

Mali genel kurullarda “Teknik ekibe ve futbolcuya ödenen rakamlar” kısmında “Toplam para” miktarı yazılarak genel kurullar geçiştirilirken özellikle yabancı futbolcuların sözleşmelerindeki rakamlar merak ediliyor. Öte yandan yabancı futbolcuların sözleşme fesihleri ile ilgili atılacak adımların da neler olduğu merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Şeffaflık adına, daha önceki yönetimlerin de yaptığı gibi son derece eksik ve hayali bilgilerle camiayı oyalayan Engin Koyun ve mevcut yönetimle ilgili yeşil siyahlılar “Borçları temizlemeden bir yere gidemezler” diyor.