SP'li Mutlu'dan Kocaelispor açıklaması: Bu beceriksizlik Büyükakın'a yazar!

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 9 maç aynı anda oynandı. Eyüpspor, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırladı. İstanbul ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Kocaelispor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e düştü.
"BECERİKSİZLİK BÜYÜKAKIN'A YAZAR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, "Bu kadar imkanla bu kadar beceriksizlik Tahir Büyükakına yazar. Hiç lamı cimi yok. Karaosmanoğlu yüzünden 10 sene alt liglerde çırpındık. Çırağıyla aynı akıbeti yaşıyoruz. Kocaelispor bu şehrin ortak değeridir. Siyasi malzeme yapılamaz." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
kibarcik - yahu alayşınız top u görseniz kkarakola bomba dıye goturursunuz cemayuz evvelınızden berı boyle sport ıf aktıfelere ne zaman onderlık ettınız heeeee
Mehmet - Spor ve sportif faaliyetlerin, akp ve benzeri siyasi partilerinin doğrudan ilgi alanına girdiği zaten söylenemez.
Köylüahmet - BU GÜN DÜŞER '2023 TE TEKRAR CIKAR BİZ CIKARDIK LİGİN BAŞINDA COK İYİ GİDEN BİR TAKIM KÜME DÜŞTÜ YAZIKLAR OLSUN ACABA İNCE HESAPLARMI YAPILIYOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.