15 May 2022 - 10:34- Spor G: 15 May 2022 - 10:46

SP'li Mutlu'dan Kocaelispor açıklaması: Bu beceriksizlik Büyükakın'a yazar!

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Kocaelispor yenilgisi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a , "Bu kadar imkanla bu kadar beceriksizlik Tahir Büyükakına yazar" dedi.

SP'li Mutlu'dan Kocaelispor açıklaması: Bu beceriksizlik Büyükakın'a yazar! mask

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 9 maç aynı anda oynandı.   Eyüpspor, kendi sahasında   Kocaelispor'u ağırladı. İstanbul ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Kocaelispor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e düştü.

"BECERİKSİZLİK BÜYÜKAKIN'A YAZAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi  İl  Başkanı Zafer Mutlu,  "Bu kadar imkanla bu kadar beceriksizlik Tahir Büyükakına yazar. Hiç lamı cimi yok. Karaosmanoğlu yüzünden 10 sene alt liglerde çırpındık. Çırağıyla aynı akıbeti yaşıyoruz. Kocaelispor bu şehrin ortak değeridir. Siyasi malzeme yapılamaz." dedi. 

15 May 2022 - 10:34 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

kibarcik - yahu alayşınız top u görseniz kkarakola bomba dıye goturursunuz cemayuz evvelınızden berı boyle sport ıf aktıfelere ne zaman onderlık ettınız heeeee

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 11:48
02

Mehmet - Spor ve sportif faaliyetlerin, akp ve benzeri siyasi partilerinin doğrudan ilgi alanına girdiği zaten söylenemez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 11:21
01

Köylüahmet - BU GÜN DÜŞER '2023 TE TEKRAR CIKAR BİZ CIKARDIK LİGİN BAŞINDA COK İYİ GİDEN BİR TAKIM KÜME DÜŞTÜ YAZIKLAR OLSUN ACABA İNCE HESAPLARMI YAPILIYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 10:57
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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