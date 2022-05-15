SP'li Mutlu'dan Kocaelispor açıklaması: Bu beceriksizlik Büyükakın'a yazar!

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 9 maç aynı anda oynandı. Eyüpspor, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırladı. İstanbul ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Kocaelispor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e düştü.

"BECERİKSİZLİK BÜYÜKAKIN'A YAZAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, "Bu kadar imkanla bu kadar beceriksizlik Tahir Büyükakına yazar. Hiç lamı cimi yok. Karaosmanoğlu yüzünden 10 sene alt liglerde çırpındık. Çırağıyla aynı akıbeti yaşıyoruz. Kocaelispor bu şehrin ortak değeridir. Siyasi malzeme yapılamaz." dedi.