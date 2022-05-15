15 May 2022 - 10:35- Gündem G: 15 May 2022 - 12:05

Kocaeli'de yılın yıldızları ödül töreni

Kocaeli Üniversitesi’nde geleneksel olarak düzenlenen, ulusal bir organizasyon niteliği taşıyan ve yılın en iyilerinin (yıldızların) seçildiği “Face To Fest Ödül Töreni” bu sene; 16 Mayıs Pazartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşecektir.
Kocaeli'de yılın yıldızları ödül töreni mask
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Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü; tüm hazırlıklarına devam ediyor.

Bu sene ödül alacak isimler:

1. Yılın Genç Dostu Belediye Başkanı: Tahir Büyükakın

2. Yılın En İyi Erkek Sanatçısı : Gökhan Türkmen

3. Yılın En İyi Rock Grubu: Yüksek Sadakat

4. Yılın En İyi Talk Show Sunucusu: Sergen Deveci

5. Yılın En İyi Dijital İçerik Platformu: Onedio

6. Yılın En İyi Alternatif Rock Grubu: Dedublüman

7. Yılın En İyi Youtube Kanalı: Doğan Kabak

8. Yılın Sınırsızı: Ufuk Koçak

9. Yılın En İyi Instagram Fenomeni: Ceren Morova (cerennzi)

10. Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Ozan Akbaba

11. Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Eda Ece

12. Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Selin Yeninci

13. Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu: Edip Tepeli

14. Yılın En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Turgut Tunçalp

15. Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu: Deniz Barut

16. Yılın En İyi Rap Sanatçısı: Yener Çevik

17. Yılın En İyi Cover Şarkısı: Mary Jane – Deniz Üstü Köpürür

18. Yılın En İyi Yönetmeni: Aydın Orak

19. Yılın En İyi Klip Yönetmeni: Ömer Çelik

20.  Yılın En İyi Prodüktörü: Berkay Duman

21. Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı: Murat Balcı

22. Yılın En İyi Cast Direktörü: Fulya Filazi

23. Yılın En İyi Müzik Direktörü: Doğukan Kocakurt

24. Yılın En İyi Performans Sahnesi: Hayal Kahvesi

25. Yılın En İyi Teknoloji Markası: Monster Notebook

26. Yılın En İyi Teknoloji Yazılım Firması: Desnet Yazılım – Ömer Ekinci

27. Yılın En İyi Dijital Girişimi: Voiser - Hafzullah Yıldırım

28. Yılın En İyi Girişimcilik Ekosistemi: Fonangels – Yavuz Kuş

29. Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Derneği: Gönlümüz Bir Derneği

30. Yılın En İyi Danışmanı: Rıfat Çoban

31. Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı: İrem Derici

32. Yılın En İyi Dizi Çifti: Pınar Deniz – Kaan Urgancıoğlu

33.Yılın En İyi Müzikali: Bir Arabesk Müzikali: AFARA – Uğur Aslan

34.Yılın En İyi Senaristi: Sema Ergenekon

35. Yılın En İyi Kamp Alanı: Patagonya World

36. Yılın En Öğrenci Dostu Medya Ajansı: Turuncu Medya

37.Yılın En İyi İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Firması: VIP Danışmanlık &Denetim

38. Yılın Enİyi Dijital Reklam Ajansı : Medya Baba

39. Yılın En İyi Rektörü: Sadettin Hülagü

40. Yılın En İyi İletişim Danışmanı: Özgür Aras

41. Yılın En İyi Çıkış Yapan Haber Muhabiri: Hakan Süer

42. Yılın En İyi Kurumu: Kocaeli İşkur

43. Yılın En İyi Ar&Ge Firması: Adenyum - Serkan Seyhan

44. Yılın En İyi Dizi Müziği: Derya Uluğ – Sana Çıkıyor Yollar (Kaderimin Oyunu)

45. Yılın En İyi Dijital Yayın Programı: Katarsis

46. Yılın En İyi Yerel TV Kanalı: 41 TV

47. Yılın En İyi Magazin Muhabiri: Show Magazin -Onur Aydın

48. Yılın En İyi Organizasyon Firması: Etkin Organizasyon

15 May 2022 - 10:35 - Gündem

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