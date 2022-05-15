Kocaeli'de yılın yıldızları ödül töreni

Bu büyük organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü; tüm hazırlıklarına devam ediyor.
Bu sene ödül alacak isimler:
1. Yılın Genç Dostu Belediye Başkanı: Tahir Büyükakın
2. Yılın En İyi Erkek Sanatçısı : Gökhan Türkmen
3. Yılın En İyi Rock Grubu: Yüksek Sadakat
4. Yılın En İyi Talk Show Sunucusu: Sergen Deveci
5. Yılın En İyi Dijital İçerik Platformu: Onedio
6. Yılın En İyi Alternatif Rock Grubu: Dedublüman
7. Yılın En İyi Youtube Kanalı: Doğan Kabak
8. Yılın Sınırsızı: Ufuk Koçak
9. Yılın En İyi Instagram Fenomeni: Ceren Morova (cerennzi)
10. Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Ozan Akbaba
11. Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Eda Ece
12. Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Selin Yeninci
13. Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu: Edip Tepeli
14. Yılın En İyi Erkek Karakter Oyuncusu: Turgut Tunçalp
15. Yılın En İyi Kadın Karakter Oyuncusu: Deniz Barut
16. Yılın En İyi Rap Sanatçısı: Yener Çevik
17. Yılın En İyi Cover Şarkısı: Mary Jane – Deniz Üstü Köpürür
18. Yılın En İyi Yönetmeni: Aydın Orak
19. Yılın En İyi Klip Yönetmeni: Ömer Çelik
20. Yılın En İyi Prodüktörü: Berkay Duman
21. Yılın Çıkış Yapan Şarkıcısı: Murat Balcı
22. Yılın En İyi Cast Direktörü: Fulya Filazi
23. Yılın En İyi Müzik Direktörü: Doğukan Kocakurt
24. Yılın En İyi Performans Sahnesi: Hayal Kahvesi
25. Yılın En İyi Teknoloji Markası: Monster Notebook
26. Yılın En İyi Teknoloji Yazılım Firması: Desnet Yazılım – Ömer Ekinci
27. Yılın En İyi Dijital Girişimi: Voiser - Hafzullah Yıldırım
28. Yılın En İyi Girişimcilik Ekosistemi: Fonangels – Yavuz Kuş
29. Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Derneği: Gönlümüz Bir Derneği
30. Yılın En İyi Danışmanı: Rıfat Çoban
31. Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı: İrem Derici
32. Yılın En İyi Dizi Çifti: Pınar Deniz – Kaan Urgancıoğlu
33.Yılın En İyi Müzikali: Bir Arabesk Müzikali: AFARA – Uğur Aslan
34.Yılın En İyi Senaristi: Sema Ergenekon
35. Yılın En İyi Kamp Alanı: Patagonya World
36. Yılın En Öğrenci Dostu Medya Ajansı: Turuncu Medya
37.Yılın En İyi İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Firması: VIP Danışmanlık &Denetim
38. Yılın Enİyi Dijital Reklam Ajansı : Medya Baba
39. Yılın En İyi Rektörü: Sadettin Hülagü
40. Yılın En İyi İletişim Danışmanı: Özgür Aras
41. Yılın En İyi Çıkış Yapan Haber Muhabiri: Hakan Süer
42. Yılın En İyi Kurumu: Kocaeli İşkur
43. Yılın En İyi Ar&Ge Firması: Adenyum - Serkan Seyhan
44. Yılın En İyi Dizi Müziği: Derya Uluğ – Sana Çıkıyor Yollar (Kaderimin Oyunu)
45. Yılın En İyi Dijital Yayın Programı: Katarsis
46. Yılın En İyi Yerel TV Kanalı: 41 TV
47. Yılın En İyi Magazin Muhabiri: Show Magazin -Onur Aydın
48. Yılın En İyi Organizasyon Firması: Etkin Organizasyon
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.