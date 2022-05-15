15 May 2022 - 10:35- Gündem

Kocaeli'de yılın yıldızları ödül töreni

Kocaeli Üniversitesi’nde geleneksel olarak düzenlenen, ulusal bir organizasyon niteliği taşıyan ve yılın en iyilerinin (yıldızların) seçildiği “Face To Fest Ödül Töreni” bu sene; 16 Mayıs Pazartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşecektir.