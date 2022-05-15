Kırgın yöneticiden sitem dolu açıklama!

Kocaelispor’un küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaelispor eski yönetim kurulu üyesi Murat Barış, "Kocaelispor'umuzun düşmesinde yapımda ve yanında emeği olan efendiler. Bu şehrin kara kaplı defterinde sonsuza kadar yer alacaksınız. Bu işler sadece para ile değil sevmekle sevdayla yürekle yaşamakla olur. Siz anlamazsınız" dedi.