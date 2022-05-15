15 May 2022 - 10:37- Spor G: 15 May 2022 - 11:11

Kırgın yöneticiden sitem dolu açıklama!

Kocaelispor eski yönetim kurulu üyesi Murat Barış, "Şehrin kara kaplı defterinde sonsuza kadar yer alacaksınız." dedi.

Kırgın yöneticiden sitem dolu açıklama! mask

Kocaelispor’un küme düşmesinin  ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaelispor eski yönetim kurulu üyesi Murat Barış, "Kocaelispor'umuzun düşmesinde yapımda ve yanında emeği olan efendiler. Bu şehrin kara kaplı defterinde sonsuza kadar yer alacaksınız. Bu işler sadece para  ile değil sevmekle sevdayla yürekle yaşamakla olur. Siz anlamazsınız" dedi. 

15 May 2022 - 10:37 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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