CHP'den yönetime çağrı "İstifa, onurlu bir müessesedir"

1. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz Kocaelispor'un dün oynadığı Eyüpspor maçından mağlup ayrılması ile ligde kalma umutları suya düştü. Maçın ardından sosyal medya üzerinden taraftar yönetime adeta ateş püskürdü. Bu açıklamalardan birisi de CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar'dan geldi.

"KİMİN NE KADAR CEBE İNDİRİLDİĞİ"

Çakar yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Bir dönem çeşitli garip isimlerle üretilen futbol kulüplerine kurban edilen Kocaelisporumuz, bilindiği üzere siyasetten ayrıştırılarak halkın gücü ile yeniden ayağa kalkmış, bir varoluş destanı yazmış idi. Ancak o dönem Kocaelispor’u kapatmaya çalışan zihniyet, oy potansiyeline göz dikerek en büyük Kocaelispor sevdalısı şahsiyetler üretti. Siyasette kazanmak için her yolu mubah gören zihniyet, Kocaelispor ile oyuncak gibi oynamış, kimin ne kadar cebe indirdiği bilinmeyecek şekilde el altından amatör kümede oynayamayacak futbolcular, amatör takımı yönetme becerisine sahip olmayan teknik direktörler ile çalışmayı tercih etmişlerdir.

"OKEY MASASI KURMAYI İHMAL ETMEDİLER"

Halkın parasını Kocaelispor’a, Kocaelispor’un parasını vizyonsuz isimlere yediren bu şahıslar, ceplerinden kuruş harcamadan Kocaelispor’un ismi ile kariyer yapmış, evimizde 5-1 yenildiğimiz maçtan sonra okey masası kurmayı ihmal etmemişlerdir.Kev arazisini tam da alışık oldukları ve en iyi bildikleri biçimde ranta alet etmişler, bu kulüpten Sefa Sirmen adını silebilmek uğruna kulübü tesis yoksunu bir kulübe çevirmişlerdir.

"İSTİFA ONURLU BİR MÜESSESEDİR"

Öyle ya, altyapıdan futbolcu getirmek değil, menajerler ile ballı anlaşmalar yapmak caziptir sizin için. Bir kent kan ağlarken okey masasında taş çeviren sizler, artık istifa etseniz de bu kulübe gönül verenlerin vebali üzerinizdedir. Keşke CHP’yi sevmediğinizi beyan ederken, Kocaelispor’u sevdiğinizi gösterebilseydiniz. Derhal istifa edin diyeceğim ama istifa, onurlu bir müessesedir. Zaten istifa etseniz ne olacak, kulübü borç batağına sokup kaçmak sizin için kurtuluş olacaktır."