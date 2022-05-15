15 May 2022 - 10:51- Asayiş G: 15 May 2022 - 10:55

Otomobil ile çarpışan pikap takla attı

Gebze'de D-100 Karayolu’nda otomobil ile pikabın çarpışması neticesinde takla atan pikabın sürücüsü yaralandı.
Otomobil ile çarpışan pikap takla attı mask
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Kaza, D-100 Karayolu yan yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki 07 EGG 62 plakalı SsangYong marka pikap, aynı istikamette seyir halinde olan N.G. yönetimindeki 34 DJZ 680 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikap takla atarken, sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. D.Y., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

15 May 2022 - 10:51 İHA Kocaeli- Asayiş

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