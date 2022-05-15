Bir kentin su ihtiyacını karşılıyordu, artık ormanın içinde kaldı

Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kurulan Nikomedya (İzmit), Bitinya Krallığı’ndan sonra Roma İmparatorluğu’na da uzunca bir süre başkentlik yaptı. Bu dönemlerde yapılan birçok yapı ve eserlerden bazıları günümüze ulaşırken, bazılarının ise izine rastlanılmıyor. Günümüze ulaşan ancak harabe bir durumda olan yapılardan biri de Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan antik su kemeri.

50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin, M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı biliniyor. Kaynaklarda, şehre su sağlamak amacıyla yaptırılan su kemerinin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarım gördüğü de yer alıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan tarihi su kemeri havadan görüntülendi.