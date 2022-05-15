Bir kentin su ihtiyacını karşılıyordu, artık ormanın içinde kaldı

Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kurulan Nikomedya (İzmit), Bitinya Krallığı’ndan sonra Roma İmparatorluğu’na da uzunca bir süre başkentlik yaptı. Bu dönemlerde yapılan birçok yapı ve eserlerden bazıları günümüze ulaşırken, bazılarının ise izine rastlanılmıyor. Günümüze ulaşan ancak harabe bir durumda olan yapılardan biri de Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan antik su kemeri.
50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin, M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı biliniyor. Kaynaklarda, şehre su sağlamak amacıyla yaptırılan su kemerinin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarım gördüğü de yer alıyor.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan tarihi su kemeri havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.