15 May 2022 - 10:53- Gündem G: 15 May 2022 - 10:54

Bir kentin su ihtiyacını karşılıyordu, artık ormanın içinde kaldı

M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan (Roma imparatoru) döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan ve bir kentin su ihtiyacını karşılayan su kemeri, artık ormanın içinde kaldı.
Bir kentin su ihtiyacını karşılıyordu, artık ormanın içinde kaldı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kurulan Nikomedya (İzmit), Bitinya Krallığı’ndan sonra Roma İmparatorluğu’na da uzunca bir süre başkentlik yaptı. Bu dönemlerde yapılan birçok yapı ve eserlerden bazıları günümüze ulaşırken, bazılarının ise izine rastlanılmıyor. Günümüze ulaşan ancak harabe bir durumda olan yapılardan biri de Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan antik su kemeri.

50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin, M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı biliniyor. Kaynaklarda, şehre su sağlamak amacıyla yaptırılan su kemerinin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarım gördüğü de yer alıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan tarihi su kemeri havadan görüntülendi.

15 May 2022 - 10:53 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.846 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Elektrik malzemeleri satın alınacak mask
Elektrik malzemeleri satın alınacak
Lastik satın alınacak mask
Lastik satın alınacak
Ömer Tuğrul İnançer: Okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirebiliyor muyuz? mask
Ömer Tuğrul İnançer: Okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirebiliyor muyuz?
Kocaeli'de yılın yıldızları ödül töreni mask
Kocaeli'de yılın yıldızları ödül töreni
İzmit Belediyesi yeşil alanları yaza hazırlıyor mask
İzmit Belediyesi yeşil alanları yaza hazırlıyor
İzmit Belediyesi’nden bilim kongresine destek mask
İzmit Belediyesi’nden bilim kongresine destek
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL