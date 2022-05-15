Ömer Tuğrul İnançer: Okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirebiliyor muyuz?

İlk gününde kitapseverlerden yoğun bir ilgi gören 12. Kocaeli Kitap Fuarı, söyleşi, yayınevleri stantları ve diğer etkinlikleriyle devam ediyor. Mutasavvıf, yazar ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer, Selim Sırrı Paşa Salonu’ndaki “Oku” adlı söyleşide katılımcılara hitap etti. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide İnançer, “Eskisine göre daha fazla okuyoruz. Ancak okuduğunu anlayan bir nesil yetiştirebiliyor muyuz? Davranışlarda, ahlakta değişiklikler oluşturabiliyor muyuz? Bilgi yegane veri değildir. Aynı şekilde okumak da. Hangimiz Âşık Veysel gibi şiir yazabiliriz. Demek ki keramet ‘olmak’ta. Halk irfanı dediğimiz bir irfanımız var. O okumakla elde edilemez” dedi.

“BİR KİTAPLA FİKİR SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Hoş sohbeti ve nasihatleri ile katılımcılara keyifli bir söyleşi ortamında hitap eden İnançer, “Bir tek kitap okuyarak bir konu hakkında fikir sahibi olmak mümkün değildir. Her kitap, bir konuda bir yazarın fikrini belirtir. Kitap okumak klişesi yerine konu okumak klişesini ilke edinmeliyiz. Bu konuda gayret etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“HER İNSAN AYRI BİR ÂLEMDİR”

Bir kitap üzerinden değerlendirme yapmayı ucuzluk ve tembellik olarak nitelendiren ve insanın duyguları ile var olduğunu vurgulayan İnançer, “İnsanı mekanik olarak görmek büyük bir yanlıştır. Her insan ayrı bir âlemdir. İnsanı madde halinden çıkarmak gerekir. Bu da ancak Hz. Muhammed ile O’nu bilmek ile olur” şeklinde konuştu.

İNANÇER: KİTAP OKUMAK BOŞ VAKİT DOLDURMAK DEĞİLDİR

İnançer, “Estetik ile ilgilimiz olmadığından musiki ile de ilgimiz yok. Kitap okudum diyor. Ama ‘kitap okudun da ne işe yarıyor? Nerede kullanıyorsunuz? Seni nasıl değiştirdi?’ diye sorarlarsa ne cevap verecek?Kitap okumak boş vakit doldurmak değildir. Bir konu hakkında fikir sahibi olmaktır” dedi.