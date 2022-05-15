Bu mahalle elektrik sorunu yaşıyor

İzmit Ereneler Mahallesi'nde plansız bir şekilde elektriklerin kesilmesi vatandaşı bıktırdı. Sabahın erken saatlerinde kesilen elektriklerin saat 09:00'da verilmesi gerekirken hala sorun çözülmedi. İhbar hattımızdan bize ulaşan okurumuz Erşen Eroğlu, SEDAŞ'ı aradığını ve verilmesi gereken saatin sürekli olarak ertelendiğini iddia etti. Yetkililerin biz çözüm bulmasını isteyen Eroğlu, "Sabah saatlerinde elektriklerimiz kesildi ve aradığımızda da bize saat 09:00'da elektriğin verileceği bilgisi verildi. Ancak hala elektrikler verilmedi. Şimdi aradığımızda da saat 13:00'da verileceği söyledi. Biz o saatte de verileceğini düşünmüyoruz, Pazar günü bakımın yapılması da ayrı bir saçmalık, bir an önce bunun düzeltilmesini istiyoruz" dedi.