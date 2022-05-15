15 May 2022 - 11:43- Gündem G: 15 May 2022 - 11:50

Kandıra'da 3+1 109 m² dubleks daire(1/2 hisseli) satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 3+1 109 m² dubleks daire(1/2 hisseli) satılacak
Kandıra'da 3+1 109 m² dubleks daire(1/2 hisseli) satılacak mask

 Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Bağırganlı mahallesi. Taflan mevkii 102 Ada, 10 Parsel, Zemin+1/5'no'lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın1/2 Özcan GEÇKİN Hissesi.
Kıymet takdiri istenen taşınmaz Bağırganlı Mahallesi, Mert Sokak, Gölkenarı Öğretmenler Sitesi, No: 1/C Kandıra - Kocaeli adresinde yer almaktadır.

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15 May 2022 - 11:43 - Gündem

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