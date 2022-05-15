Kandıra'da 3+1 109 m² dubleks daire(1/2 hisseli) satılacak

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Bağırganlı mahallesi. Taflan mevkii 102 Ada, 10 Parsel, Zemin+1/5'no'lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın1/2 Özcan GEÇKİN Hissesi.
Kıymet takdiri istenen taşınmaz Bağırganlı Mahallesi, Mert Sokak, Gölkenarı Öğretmenler Sitesi, No: 1/C Kandıra - Kocaeli adresinde yer almaktadır.
Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Bağırganlı mahallesi. Taflan mevkii 102 Ada, 10 Parsel, Zemin+1/5'no'lu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın1/2 Özcan GEÇKİN Hissesi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.