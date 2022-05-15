KSMMMO’ da seçim heyecanı

TÜRMOB’a bağlı Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan kongresi başladı. Odanın genel kurulu bugün KSMMMO binasında gerçekleştiriliyor. 2 bin 70 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, oy kullanma işlemleri is sabah saatlerinde başladı. Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği kongrede mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmazken Etkin Grup Adayı Tülin Keçeci Güngör, Değişim Grubu Adayı Taner Öner, Diyalog Grubu Adayı Özcan Çakır ve Meslekte Birlik Grubu Adayı Murat Korkmaz başkanlık için yarışıyor. Seçimler sonucunda 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin ve 30 kişi de üst kurul delegesi seçilecek. Seçimler sonrası seçilen yönetimler ilk toplantıda başkanlarını belirleyecek.

ETKİN GRUBUN LİSTESİ

ETKİN Grubun Başkan Adayı olan Tülin Keçeci Güngör’ün yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU

Tülin Keçeci GÜNGÖR Serhat KAYA Hasan MALO Ali YAZICI Ramazan ARSLANTAŞ Ayşe IŞIK Ahmet Mert GÜRPINAR

DENETİM KURULU

Şenay SOYULMAZ Ercan AKTAN Zerrin SUBAŞI

DİSİPLİN KURULU

Hakan BIÇAKÇI Arif İPEK Abdullah TAŞPINAR Hatice İLTER Rahmi CANBAZ

DİYALOG GRUBU YÖNETİM LİSTESİ

Diyalog Grubu Başkan Adayı olan Özcan Çakır’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU

Özcan ÇAKIR Ahmet Erdinç PERTEV Hilmi REKA Engin EROĞLU Ebru Yüksel ÖZDEMİR Meryem ÇELİKER Ümit ALTINTAŞ

DİSİPLİN KURULU

Mehmet EMEK Dayimi GÜMÜŞ Ali Osman AĞIL Serpil DONAT Emre AYDINOĞLU

DENETLEME KURULU

Cemalettin KÖKSAL Şule SÜSLÜ Ercan ÖZTOPRAK

MESLEKTE BİRLİK GRUB

Meslekte Birlik Grubunun Başkan Adayı Murat Korkmaz’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.

YÖNETİM KURULU

Murat KORKMAZ İlhan KAHRİMAN Yüksel UZUNER Yasin ÖZTÜRK Abdülkadir ANIK Fatih BERBER Emin DEMİR

DENETİM KURULU

Ayşegül BAKAL Oktay YAVUZ Sezgin RAŞİTOĞLU

DİSİPLİN KURULU

Erhan AYAR Taner KAYA Nazır ESİRCİ Bülent GÜLTEKİN Ali ZEYTİN

DEĞİŞİM GRUBU LİSTESİ

Değişim Grubunun Başkan Adayı Taner Öner’in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

YÖNETİM KURULU

Taner ÖNER Volkan DİŞLİ Ahu Arzu YÜCEL Ayça Güngör KOÇ Kutlay ÖZER Sinem KAYAHAN Derya Öztürk ASLAN

DİSİPLİN KURULU

Sibel Uysal KENAN Özcan BÜLBÜL Gülcan Kaplan ULUTUNA Hamza KARAGÜLLE Vasıf Ünal KARAKADILAR

DENETİM KURULU

Gönül ÇELİK Murat DOĞRU Cafer Teyyar DEMİRDAŞ