KSMMMO’ da seçim heyecanı

TÜRMOB’a bağlı Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan kongresi başladı. Odanın genel kurulu bugün KSMMMO binasında gerçekleştiriliyor. 2 bin 70 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, oy kullanma işlemleri is sabah saatlerinde başladı. Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği kongrede mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmazken Etkin Grup Adayı Tülin Keçeci Güngör, Değişim Grubu Adayı Taner Öner, Diyalog Grubu Adayı Özcan Çakır ve Meslekte Birlik Grubu Adayı Murat Korkmaz başkanlık için yarışıyor. Seçimler sonucunda 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim, 5 kişilik disiplin ve 30 kişi de üst kurul delegesi seçilecek. Seçimler sonrası seçilen yönetimler ilk toplantıda başkanlarını belirleyecek.
ETKİN GRUBUN LİSTESİ
ETKİN Grubun Başkan Adayı olan Tülin Keçeci Güngör’ün yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.
YÖNETİM KURULU
Tülin Keçeci GÜNGÖR Serhat KAYA Hasan MALO Ali YAZICI Ramazan ARSLANTAŞ Ayşe IŞIK Ahmet Mert GÜRPINAR
DENETİM KURULU
Şenay SOYULMAZ Ercan AKTAN Zerrin SUBAŞI
DİSİPLİN KURULU
Hakan BIÇAKÇI Arif İPEK Abdullah TAŞPINAR Hatice İLTER Rahmi CANBAZ
DİYALOG GRUBU YÖNETİM LİSTESİ
Diyalog Grubu Başkan Adayı olan Özcan Çakır’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.
YÖNETİM KURULU
Özcan ÇAKIR Ahmet Erdinç PERTEV Hilmi REKA Engin EROĞLU Ebru Yüksel ÖZDEMİR Meryem ÇELİKER Ümit ALTINTAŞ
DİSİPLİN KURULU
Mehmet EMEK Dayimi GÜMÜŞ Ali Osman AĞIL Serpil DONAT Emre AYDINOĞLU
DENETLEME KURULU
Cemalettin KÖKSAL Şule SÜSLÜ Ercan ÖZTOPRAK
MESLEKTE BİRLİK GRUB
Meslekte Birlik Grubunun Başkan Adayı Murat Korkmaz’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor.
YÖNETİM KURULU
Murat KORKMAZ İlhan KAHRİMAN Yüksel UZUNER Yasin ÖZTÜRK Abdülkadir ANIK Fatih BERBER Emin DEMİR
DENETİM KURULU
Ayşegül BAKAL Oktay YAVUZ Sezgin RAŞİTOĞLU
DİSİPLİN KURULU
Erhan AYAR Taner KAYA Nazır ESİRCİ Bülent GÜLTEKİN Ali ZEYTİN
DEĞİŞİM GRUBU LİSTESİ
Değişim Grubunun Başkan Adayı Taner Öner’in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:
YÖNETİM KURULU
Taner ÖNER Volkan DİŞLİ Ahu Arzu YÜCEL Ayça Güngör KOÇ Kutlay ÖZER Sinem KAYAHAN Derya Öztürk ASLAN
DİSİPLİN KURULU
Sibel Uysal KENAN Özcan BÜLBÜL Gülcan Kaplan ULUTUNA Hamza KARAGÜLLE Vasıf Ünal KARAKADILAR
DENETİM KURULU
Gönül ÇELİK Murat DOĞRU Cafer Teyyar DEMİRDAŞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.