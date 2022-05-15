İzmitli gazete dağıtıcısı Yusuf Özal

Yusuf Özal, 1906 yılında Doğu Makedonya Usturumca’da doğdu. Baba adı Abdurrahman, anne adı Sevdiye idi. Abdurrahman Bey, 1910 yılında vefat etti. Balkan Savaşı sırasında Bulgar zulmü çekilmez bir hale gelince, malı mülkü geride bırakan annesi Sevdiye Hanım, 1912 yılında Türkiye’ye kaçtı. İzmit’e yerleştirilen Sevdiye Hanım’ın yanında, dokuz yaşındaki kızı Adile, altı yaşındaki oğlu Yusuf ve iki yaşındaki oğlu Ömer vardı. Sevdiye Hanım’a, eski Vali Konağı sırasında iki katlı ahşap bir Ermeni evi verildi. Devlet bu evin yanı sıra, İzmit merkezi dışında günümüzde Cumhuriyet Mahallesi olarak bilinen mevkide 15 dönümlük bir arsayı da Sevdiye Hanım’a tahsis etti. Sevdiye Hanım ve çocukları bu arsada mısır, buğday ve arpa yetiştirirken, evlerinin yanında bulunan Reji’ye ait tütün deposunda çalışarak geçimlerini sağladı.

‘GAZETECİ YUSUF’ LAKABI İLE TANINDI

1918 yılında Necatibey İlkokulu’nu bitiren Yusuf Özal, İzmit İstasyonu civarı, Kozluk, Orhan, Yukarıpazar, Baç Mahallerinde ve İzmit merkezinde gazete satmaya başladı. Omzuna astığı kayış askılık içerisinde gazete satma işini benimseyen ve severek yapan Yusuf Özal, İstanbul’dan tren yolu ile gelen gazetelerin genel dağıtıcılığını da alarak Demiryolu Caddesi, Cumhuriyet Kıraathanesi (Daha sonraki yıllarda Seçkin İşkembe) yanında küçük bir dükkanda gazete satmaya başladı. (Günümüzde Yusuf Özal’ın torunları olan Volkan ve Okan tarafından Özal Büfe olarak işletilmektedir.) Daha sonraki yıllarda Kocaeli ve ilçelerini de (Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Yarımca ve Gebze) kapsayacak bir şekilde gazete dağıtım işini geliştiren Yusuf Bey, ‘Gazeteci Yusuf’ lakabı ile tanındı. Soyadı Kanunu çıktıktan sonra, Özal soyadını aldı. Askerliğini Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İzmit Çuhane’de Nazmi Oğuz’la birlikte yaptı.

“ARTIK GAZETECİLİK YAPILMAZ”

1950’li yıllarda Yeni Sabah ve Son Havadis Gazeteleri ile Hayat, Ses, Resimli Yelpaze Mecmuaları ve Bütün Dünya Dergisi en revaçta olan yayınlardı. Gazetelerin fiyatı 40 para (1 Kuruş) idi. Kore Savaşı yıllarında gazete fiyatları birden 2,5 kuruşa yükseldi. (Ortası delikli olan metal para) Gazete fiyatları bu rakamı gördüğünde, Gazeteci Yusuf Özal, “Artık gazetecilik yapılmaz” diye söylenip dururdu. Gazeteci Mahmut olarak tanınan Mahmut Işıklar, Yusuf Özal’ın ablasının oğluydu. Mahmut Işıklar vefat edene kadar, dayısı olan Yusuf Özal’dan gazete alarak Kapanönü Çarşısı’nda gazete satıcılığı yaptı.

2 YAŞINDAKİ KIZINI KAYBETTİ

Yusuf Özal, 1926 yılında kendisi gibi Usturumca civarından göç ederek İzmit’e gelen ve kalabalık bir ailenin kızı olan Nasiye Hanım’la evlendi. Özal Çifti’nin bu evliliklerinden Füruzan (d.1929), Aynur (d.1932), Abdurrahman (d.1933), Erdoğan (d.1938) ve Erdinç (d.1940) adlarında beş çocuğu dünyaya geldi. 1928 yılında doğan çocukları Suzan ise iki yaşında vefat etti.

“İŞTE BENİM BEŞ APARTMANIM”

Eğitim konusunda çok duyarlı davranan ve “Herkes okuyacak” diyen Yusuf Özal’ın çocuklarından Füruzan ve Aynur İzmit Kız Sanat Enstitüsü’nden, oğlu Erdoğan İzmit Erkek Sanat Okulu’ndan, Abdurrahman ve Erdinç Özal ise İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak Kocaeli Barosu’nda serbest avukatlık yapmaktadırlar. Çocuklarının eğitimleri ile her zaman övünen Gazeteci Yusuf Özal, onlara “İşte benim beş apartmanım” ismini takmıştı.

ÖZAL’IN DÜKKAN KOMŞULARI

Gazeteci Yusuf Özal’ın dükkan komşuları arasında Cahit Köşker’in Tadlan Şekerlemesi, Eski İstanbul Oteli, Seçkin İşkembe ve İzmit’te sembol olmuş Adalı Lokantası bulunurken Nihat Erim, Turan Güneş, Nazmi Oğuz, Alaattin Özkut, Matbaacı İhsan, Nizamettin Gökyar, Arif Bahar, Nejat Özemek, Fettah Öven, Adil Girgin ve Kasap Ahmet yakın dostları arasında bulunmaktadır. Dostları kış aylarında dükkan içinde, yazın ise dükkan önünde otururlardı.

1975’TE İŞİNİ OĞLUNA DEVRETTİ

Yıllar boyu İzmit ve civar ilçelerdeki okurlara gazete ve mecmua satışı yapan Yusuf Özal, gazete genel bayiliği işini 1975 yılında oğlu Erdoğan’a bıraktı. Yusuf Özal, gazete satış işini oğluna devrettikten sonra da dükkana gelip gitmeye devam ettikten sonra, 1979 yılında vefat etti. Erdoğan Özal, baba mesleği olan bu işi bir müddet daha yaptıktan sonra Erol Günsel’e devretti.

“GAZETELER 10:15 TRENİYLE İSTANBUL’DAN GELİRDİ”

Yusuf Özal’ın oğlu Avukat Erdinç Özal, “Babam işine ve ailesine çok düşkün bir insandı. Gazeteler sabah 10.15 treni ile İstanbul’dan gelirdi. Babam, trene Yarımca’da binerdi. Tren yol alırken gazeteleri, dağıtıcılara göre bölüştürür, iple bağlayarak paket yapardı. Tren İzmit İstasyonu’na geldiğinde, garda bekleyen satıcılar ve yeğeni Gazeteci Mahmut Işıklar, gazeteleri babamdan alarak, askılarına doldurur, çarşıya doğru koştururlardı. Her satıcının kendisine göre güzergahı vardı” dedi.

“BAZI GÜNLER AKŞAM BASKILARI OLURDU”

Av. Özal, “Babam da kendine ayırdığı gazete ve mecmuaları alıp dükkana getirirdi. Babam, ben ve ağabeyim Erdoğan kayışa yerleştirdiğimiz gazeteleri satmaya çıkardık. Bazı günler gazetelerin akşam baskıları olurdu. Bu gazeteler de akşam 17.00 treni ile İzmit’e ulaşırdı. Babam bu gazeteleri, akşam olunca sahildeki gazino ve yazlık sinemalarda satardı. (Gazeteci Yusuf Özal’ın sağ ayağı, dekovil altında ezildiği için yürürken aksıyordu.)”

“AĞZINDAN HİÇ KÖTÜ SÖZ DUYMAZDIK”

Oğul Erdinç Özal, “Tercüman Gazetesi sahibi Nafiz Ilıcak ve Hürriyet Gazetesi sahibi Sedat Simavi, İzmit’e gelerek bizzat babamı dükkanda ziyaret ederlerdi. Babam çok hoş sohbet bir adamdı. Alkol almaz. İçki içene çok kızardı. Ağzından hiç kötü bir söz duymazdık. En kötü lafı ‘ağzına tükürdüğümün’dü. Futbolu severdi. İzmit İdmanyurdu ve Ateşspor’un maçlarına giderdi.”

ATATÜRK İLE İLGİLİ ANISI

Babası Yusuf Özal’ın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anısını anlatan Erdinç Özal, “Babam bir gün İstasyon’dandükkana doğru, Üssü Bahri’nin duvarları boyunca yürürken, Atatürk’ün de içinde bulunduğu tren İstasyona girmeden durmuş. Babamın omuzundaki gazete askısını gören Mustafa Kemal Atatürk, babama seslenerek, ‘Oğlum, Cumhuriyet Gazetesi var mı?’ diye sorunca babam da, ‘Sayın Paşam, sizin kurduğunuz Cumhuriyet’in gazetesi hiç bu saate kalır mı?’ diye cevap vermiş. Atatürk, babamı yanına çağırmış ve beş lira bahşiş vermiş.”