İzmitli konfeksiyoncu Güngör Derman

Güngör Derman, 1945 yılında Yarımca’da doğdu. Baba adı Abdullah, anne adı Fehime idi. Sivas doğumlu olan Abdullah Bey, Devlet Demir Yolları mensubu olup, Sivas Gar Müdürlüğü’nden emekli olmuştu. Annesi Fehime Hanım Yarımcalıydı. Güngör Derman, babasının memuriyeti sebebiyle, okul yıllarında birçok Anadolu şehrini dolaştı. Eskişehir Battal Gazi İlkokulu’nda okuduktan sonra, Sivas – Yıldızeli Ortaokulu’ndan mezun oldu. Daha sonra İzmit’e gelerek İzmit Lisesi’ne kaydoldu. Birinci sınıfında okurken eğitimine son verdi. Güngör Derman, 1982 yılına kadar Tepecik Mahallesi’nde ikamet ettikten sonra Kemalpaşa Mahallesi’ne taşındı.

ALTINYILDIZ, YENİ TEKSTİL, KULA KUMAŞLARINI SATTI

1960 yılında eniştesi Kenan Doğan ile birlikte, Demiryolu Caddesi No:47 adresinde Renk Mağazası’nı açtı. Tek katlı ahşap bir dükkandı. İlk yıllarda, sadece erkek ve kadın kumaşları sattı. Altınyıldız, Yeni Tekstil ve Kula Kumaş Fabrikaları’nın kumaşlarını sattı. 1966 yılında Deniz Kuvvetlerine ait, Erdek Araba Vapuru’nda serdümen olarak askerliğini yaptı. Askerliğini tamamladıktan sonra, Renk Mağazası’na döndü.

1971’DE ORTAĞI ENİŞTESİNDEN AYRILDI

1971 yılında ortağı eniştesi Kenan Doğan’dan ayrıldı. 1975 yılında dükkanın üst katını yaptı. Aynı yıl kumaş satışına son vererek erkek konfeksiyon ürünlerinin satışına başladı. Gömlek, pantolon, ceket, kravat, triko, penye, kaban ve palto mevsimine göre sattığı ürünlerdi. Kiğılı, Erol ve Sevimli etiketli ürünler, Derman’ın tercih ettiği markalardı. O yıllarda Arif Bahar, Necat Özemek, Küçükörs Mağazası, Şenyüz Kumaş, Ali Rıza Belgin ile İsmail Kalkandelen ve Hayati Terzi’nin ortak olarak açmış olduğu Beymen Mağazası, İzmitlilerin alışveriş ettiği diğer kumaş ve konfeksiyon dükkanlarıydı.

2000 YILINDA TİCARİ FAALİYETİNE SON VERDİ

1995 yılına kadar Demiryolu Caddesi’ndeki esnaflık hayatına devam etti. Daha sonra bu dükkanını devrederek, mağazasını Fethiye Caddesi, Sabri Ekmen Sokak’a taşıdı. Güngör Derman, Renk Mağazası’nda erkek konfeksiyon ürünlerini satmaya devam etti. Beş yıl süre ile İzmitlilere hizmet eden Güngör Derman, 2000 yılında ticari faaliyetine son verdi. Eski dükkan komşuları arasında Tuhafiyeci Arif Bahar, Tuhafiyeci Necat Özemek, Vitamin Büfe Faruk, İbrahim Küçükörs, Kumaşcı İsmail Şenyüz, Atlas Mağazası Yılmaz Kıldış ve Ali Rıza Belgin sayılırken Pişmaniyeci Rüştü Gezer, Bahri Gök, Orhan Çepni, İhsan Aktanır, Nuri Gür, Hatay Can, Fahrettin Sökmener, Hakim Atilla Şerif Fırat, İhsan Dede, Mehmet Böke ve Mehmet Efe yakın dostları arasındaydı.

“YILLARCA GÜVENE DAYALI, TAKSİTLE MAL SATTIM”

Kırk yıl gibi uzun bir süre İzmit’te esnaflık yapan Güngör Derman, “Kırk yıllık başarımı kurduğum dostluklara bağlıyorum. Yıllarca güvene dayalı, taksitle mal sattım. Para her zaman benim için ikinci plandaydı. Dükkanı ilk açtığım yıllarda sadece kumaş satıyordum. O yıllarda bayanlar ve erkekler, terzilere ısmarlama elbise diktirirlerdi. Terzi Reşat Arpağ, Terzi Hayati Terzi, Terzi Cemal ve Terzi Yusuf çarşımızın iyi ustalarıydı” dedi.

“BOŞUNA MASRAF YAPIYORSUN DEMİŞLERDİ”

Derman, “Hazır konfeksiyon ise 1975 yılından sonra gelişmeye başladı. Ben de o yıllardan sonra, kumaş satışını bıraktım. Hazır konfeksiyon ürünleri satmaya başladım. Getirdiğim kaliteli ürünler ile iyi satış yapıyordum. Yıllarca İstanbul’a mal almaya gittim. İlk yıllarda Sultanhamam’dan, 1975 ten sonra da Osmanbey’den mal aldım. 1975 yılında bir hayli masraf ederek, camlı vitrin yaptım. Yeni mankenler alarak, mağazamın dekorasyonunu değiştirdim. Komşularım bana ‘Boşuna masraf yapıyorsun’ demişlerdi ama bu değişikliğin çok faydasını gördüm” şeklinde konuştu.

“İZMİT, RENK MAĞAZASI’NDAN YÖNETİLİYOR”

“Komşular arasında para alışverişi olurdu. Farklı günlere senet yapardık” diyen Derman, “O ay, ilk kimin senedi varsa para ona verilir. Daha sonra, diğerine verilirdi. Böylesi komşuluklar vardı. Şimdi bu dostluklardan eser kalmadı. Herkes kendi gemisini kurtarmanın peşin düştü. Son on yılda, büyük mağazaların ve alışveriş merkezlerinin İzmit’e hücum etmesi ile esnaflık bitti. Benim dükkanım, dostların buluşma yeriydi. İzmit’in Valisi de benim dükkandaydı, boyacısı da. Hakimler, doktorlar, rütbeli subaylar ve bürokratlar, mesai bitiminden sonra benim dükkanda gelirlerdi. 12 Eylül 1980 ihtilalinde, komşularım ve dostlarım ‘İzmit, Renk Mağazası’ndan yönetiliyor’ diyerek bana takılırlardı” dedi.

“CEVAT ÇETİN, RÖPORTAJ YAPMAK İSTEDİ”

“En büyük hobim, rakı ve sohbettir” diyen Derman, “Dostlarım ile Şehir Restaurant’a, Balıkçı Behçet’e ve Geçit Restaurant’a giderdim. Ramazan hariç, on bir ay içki içerim. Dostlarımla beraber olmaya bayılırım. Fıkra anlatmayı sever, çok küfrederim. Ama benim lafım kimseye batmaz. Arkadaşlarım bunu bilir. Kendim dernek gibi olduğum için, hiçbir sivil toplum örgütünde görev yapmadım. Siyaset ile ilgilenmedim. 1995 yılında ikinci dükkanımı açtığım zaman, o günün parası ile bir milyarlık çiçek gelmişti. ‘Bu kadar parayı çiçeğe vereceğinize, bana verseydiniz, ben bu dükkanı açmazdım’ demiştim. Rahmetli Cevat Çetin, 1980 yılında benimle röportaj yapmak istedi. Onun ofisine gittim. O yazarken, adam başı birer büyük rakı içtik. Ertesi sabah beni arayarak ‘Güngör, otuz iki sayfa not tutmuşum. Ama yazacak bir kelime bile yok. Bu nasıl iş, arkadaş’ deyince, gülmekten kırılmıştık” diye konuştu.

“MİLLET GÜLMEKTEN YERLERE YATIYORDU”

Derman devamında, “İstanbul’dan mal almaya gitmiştim. Alışveriş yaptığım dükkandan çıkıp yan dükkana geçtim. Dükkan sahibi telefon ile konuşurken, bana bakıp gülmeye başladı. Neden gülüyorsun diye sorunca, anlatmaya başladı. ‘Güngör Ağabey, yan dükkandaki arkadaşlar aradı. Bugün onlara hiç küfretmemişsin. Acaba morali mi bozuk diye, soruyorlar’ dedi. O zaman kendileri kaşındılar diyerek, ilk uğradığım dükkana tekrar gittim. Okkalı iki küfür patlattım. Rahatlamışlardı. Herkes etrafımıza toplandı. Millet gülmekten yerlerde yatıyordu” ifadelerini kullandı.

2013’TE 68 YAŞINDA KANSERE YENİLDİ

Son olarak konfeksiyoncu Derman, “2000 yılında dükkanı kapatırken, büyük bir jübile yaptım. Rahmetli Ali İhsan Kaya’nın Uzuntarla’daki benzinliğinin gazinosunda, tüm dostlarımın davetli olduğu, unutulmaz bir gün olmuştu. Tüm İzmit oradaydı. İzmit’in Valisi de vardı. Ayakkabı boyacısı da. 2008 yılında, sahilde bulunan Deniz Yıldızı adlı balık restoranına ortak oldum. Günümüzde bu restoranın işletmeciliğini yapmaktayım” diyerek, Renk Mağazası’nı ve anılarını aktardı. Güngör Derman, 2013 yılında 68 yaşında pankreas kanserine yenik düştü.