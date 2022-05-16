136’sı engelli, 370’i engelsiz çalışanıyla büyüdükçe güçlenen aile

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk Anneler Derneği ve İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü’nün desteği ile İzmit Karaabdülbaki Mahallesi’nde hayata geçirdiği Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi, engelli ve engelsiz bireylerin bir arada üretime katıldığı Türkiye’ye örnek projelerin başında geliyor. Hayırsever merhum Madam BeatriceBrunninger’in bağışladığı arazi üzerinde 2005 yılında kurulan ve 2007’de faaliyete geçen merkez; 20’si engelli 40 işçi ile başladığı üretimine, bugün 136’sı engelli, 370’ı engelsiz olmak üzere yaklaşık 500’ü aşkın kişi ile devam ediyor. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte istihdam edildiği, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Bizimköy, çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi.

EN İYİ PROJE ÖDÜLÜ

İnsan hayatına anlamlı bir dokunuş yapan ve KSO’nun çok önem verdiği Bizimköy; 72 dönüm arazi üzerinde 11 bin 500 metrekarelik kapalı alanda kafeteryası, idari binası, yemekhanesi, reviri, konferans salonu ve üretim alanlarıyla tam bir yaşam merkezi. Hafta içi her gün hemşiresi, haftada 3 gün doktoru bulunan Bizimköy, iş güvenliği uzmanlarının gözetiminde güven ve verimlilikle üretimini sürdürüyor. Engellileri, engelsiz bireylerle birlikte üretime katarak hayata adaptasyonunu sağlayan Bizimköy, 2015 yılında, Dünya Odalar Federasyonu'nun İtalya’nın Torino şehrinde düzenlediği ve 39 ülkeden 79 projenin katıldığı Dünya Odalar Arası Proje Yarışması'nda ‘En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi’ dalında birincilik ödülü alarak adını dünyaya duyurdu.

DÜNYA MARKALARINA ÜRETİM

Engelli bireylerin, üretimden idari işlere kadar her birimde görev aldığı Bizimköy sınırları zorlamaya devam ediyor. İş elbiseleri ile başladığı üretimini farklılaştırarak bugün dünyaca ünlü markalara tekstil ürünleri ihracatı yapmaya başlayan Bizimköy,2012 yılında iş insanı Cem Okçu’nun sahibi olduğu Metraco firmasıyla yapılan iş ortaklığıyla tekstil alanında üretim kapasitesi ve istihdamını artırdı. Metraco, Bizimköy’de kadın, erkek ve çocuk giyimi üzerine dünyaca ünlü markalara kıyafet üretmeye başladı. Bugün Bizimköy’de üretilen birbirinden kaliteli tekstil ürünleri dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

YENİ ÜRETİM ALANI

Kaliteli tekstil üretimiyle dikkat çeken Bizimköy, yeni üretim binalarıyla da fiziki olarak büyüyor. Geçtiğimiz yıl çelik konstrüksiyon olarak 8 ayda inşa edilen 2 bin 100 metrekarelik yeni tekstil binası tam kapasite kullanılmaya başlandı. Son teknoloji tekstil makineleriyle donatılan Bizimköy’de istihdam da eş zamanlı olarak artmaya devam ediyor. Bizimköy’de çalışan sayısının artırılmasına yönelik planlamalar titizlikle yürütülüyor.

YILDA 120 TONA YAKIN MANTAR ÜRETİMİ

KSO;Bizimköy’de sadece tekstil üretimini değil, tarımsal üretimi de destekleyici girişimlerde bulunuyor. Merkezde tekstilin yanı sıra mantarcılık, sebze ve meyvecilik ile çiçekçilik de yapılıyor. Engelli bireyler, MüpaMantarcılık firmasına yılda 100 ila 120 ton civarında mantar üretiyor. Çalışanların merkezin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveler yine çalışanların yararına kullanılıyor. Seralarda üretilen ürünler, Bizimköy’ün mutfağında kullanılarak sağlıklı ve organik beslenmenin de yolu açılıyor. Kocaeli’nin pek çok ilçesinden servislerle evlerinden alınarak Bizimköy’de üretime katılan bireyler mutlu, istihdamı sağlayan KSO ve proje destekçileri ise gururlu.

“EN KIYMETLİ PROJE”

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni çok önemsediğini her defasında dile getiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bizimköy, engellilerin iş yaşamında karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik olarak tasarlandı. Bizler için engellilerin hayatın içine katılması, üretim alanlarında olmaları ve kendi hayatlarını idame ettirmeleri çok önemli. Burada çalışarak ailelerini geçindiren engelli bireyler var. Bu bizim için tüm üretimden daha kıymetli.Burada çalışanlarımızın kendine güvenleri artıyor, ortaya çıkan sinerjiyle çok güzel işlere imza atıyorlar” dedi.

“BÜYÜDÜKÇE GÜÇLENEN BİR AİLE”

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar da Bizimköy’ün giderek büyüyen, büyüdükçe güçlenen bir aile olduğunu vurguladı. Bizimköy’de birlikte çalışan engelli ve engelsiz bireylerin kaynaşması adına özel günlerde kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Ayrıca bu değerli projeyi merak edip yerinde görmek isteyenlerin de ziyaretleriyle çalışanlar onurlandırılıyor.