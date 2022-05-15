KOSBAŞ, 2021’de 1,97 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı  

789 bin metrekarelik alanda 8’i tersane olmak üzere 22 firmanın faaliyet gösterdiği Kocaeli Serbest Bölgesi (KOSBAŞ), yüzde 99 doluluk oranıyla ilimizin katma değer yaratan önemli bir merkezi olarak dikkat çekiyor. 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Ayhan Zeytinoğlu’nun dördüncü kez yönetim kurulu başkanlığına seçildiği, ilimizdeki iki serbest bölgeden biri olan KOSBAŞ; geride bıraktığımız 2021 yılında ticaret hacmini 1 milyar 97 milyon dolara ulaştırdı.

4 BİN 300 İSTİHDAM

Şu anda4 bin 300 kişiye istihdam sağlayan, mevcut depo ve işyerlerinin yanı sıra yeni arazi projeleriyle de yatırımcıların ilgi odağı olan KOSBAŞ; bu yılın ilk çeyreğinde ise ticaret hacmini 400 bin dolar olarak gerçekleştirdi.

KAPI GEÇİŞ PROJESİ

2021 yılında elde ettiği en büyük ticaret hacmini yakalayan KOSBAŞ, ticaret hacmini artıracak önemli projelere imza atmayı sürdürecek. Kapı Geçiş ve Giriş Sistemi Projesi’yle serbest bölgenin dışına daha vizyonel bir görüntü katan, teknolojik bir sisteme geçiş yaptı.

TERSANELERİN KİLİT NOKTASI

Tüm tersanelerinlokasyon olarak kilit noktası durumunda olan, içerisinde Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı firmalarını barındıran KOSBAŞ’ta faaliyet gösteren tersaneler, dünya ile rekabet ediyor. Ülke ekonomisine kattığı değerle büyüyen KOSBAŞ, yatırımlarını tüm hızıyla sürdürmeye devam edecek.