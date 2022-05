Emekli Büyükelçi Osman Durak yazdı: İzmit ve mesleki anılarımdan bir demet

'İzmitliler Derneği' tabelâsını sevgili memleketimin sokaklarından birinde gördüğüm vakit, ne olabilir ki bu derneğin kuruluş amacı, hedefi diye düşünmüştüm, gayriihtiyari.

'Serinofil Derneği' kanarya seven, besleyen koruyan, onu biliyoruz, fakat bu adda bir derneğin kurulmuş olması için

İzmitlilerin, ki bundan bu şehrin yerlileri kast' ediliyor olmalı, İzmit'te ayrımcılık mağduru olmaları gerekmez mi düz mantıkla? Bu konuya girmek bizi uzun tartışmalara sevk’edebilir. Bir kentin, kasabanın yerlisi sayılmak için kaç yıl, kaç kuşak orada geçirmiş olmalı; kendisi burada doğmuş fakat ana baba muhacir, ya da bir önceki atalar dışarlıklı olursa?

Rumeli/Balkan göçmenleri annem ve babam gelip İzmit’e yerleştiklerinde çocuk yaşlarda imişler! İşte ben doğduğumda,’ İkinci Büyük Harp sonrası kuşak’ temsilcisi olarak, İzmit'in nüfusu 35 bin civarında imiş. Kozluk Mahallesi Kışla Caddesi... Bu caddenin bir ucunda Orduevi, kısmen duruyor, diğer ucunda ise adını caddeye veren bir kışla vardı. Orduevinin karşısında üç katlı evin üst katında oturduk, İzmit'in içinden ekspresyol geçene ve okuluma 200 metre mesafedeki evimiz istimlâk edilene kadar.

Sümer İlkokulu’nu bitirdim bir güzel, Saniye Hoca'nın emekli olmadan evvel mezun ettiği son sınıftık. Foto Fahri Seyrek'in oğlu Sinan, eski Başbakan Şemsettin Günaltay'ın yeğeni Hamit'le ve çoğu SEKA lojmanlarında yaşayan çocuklarla birlikte. Son sınıfta iken sıra arkadaşım Müjgân'ı Üsküdar Faciası'nda (1 Mart 1958) kaybettik. Heykel Meydanı'ndaki, Demokrat Parti eski İl Merkezi binası alt katında bakkal dükkânı olan Hüsnü amcanın biricik kızıydı.

Amca çocukları, dayılar vb genişçe bir aile arasında, babam Emrullah Durak sıkı bir Galatasaray taraftarı idi, baba otoritesine bir başkaldırı olarak, ben de kuzenlerim gibi sıkı bir Beşiktaş taraftarıydım. Bu aykırılığımın bir etkisi oldu mu bilmiyorum ama babam beni, sonradan GS Kulübünün 1905'te kurulduğu sınıfında da okuduğum, Galatasaray Lisesi'ne yazdırdı. Allah sağlık selâmet versin, Emrullah Durak'ın ima etmeye çalıştığım tür niyeti her ne idi ise, okulda çok geçmeden koyu bir Galatasaray taraftarı oldum. Kim dayanabilirdi ki, baba Gündüz Kılıç, Coşkun Özarı, Metin Oktay, Turgay Şeren ve tüm takım haftada bir okulun top sahasında 'Grand-Cour' antrenmana gelirlerdi, mektebin flâması sarı kırmızı, giriş katındaki okul müzesinde yüzlerce kupa... Ancak Beşiktaş'ı da bırakmış sayılmam...

Lise yıllarımın hafta tatillerinde, 90 dakikalık güvenli yolculuklarla yaz, kış demeden Varan Otobüsleri beni sevgili memleketime götürdü, getirdi. Bu dönem, tüm Türkiye fakat en çok da İstanbul merkezli Marmara bölgesi ve İzmit için sosyal ve ekonomik değişimin hız kazandığı, yurdun diğer bölgelerinden yoğun göç akımının başladığı yıllara tekabül ediyor. 1967 Eylül ayında Sirkeci'den Şark Ekspresiyle üniversite tahsili için Fransa/Grenoble'a hareket ettim. Asker uğurlaması benzeri, ailem ve sevgili arkadaşım Sami Pekdemir istasyona geldiler.

1968 Öğrenci Hareketleri dolayısıyla Siyasal Bilgileri 1972'de bitirdim ve Strasbourg'da 'Ortak Pazar Hukuku Devlet Doktorası'na kabul edildim. 1975 yılında, uzun sürecek doktora çalışmalarıma, rahmetli Galatasaray Liseli ağabeyimiz Büyükelçi Coşkun Kırca'nın yönlendirmesiyle ara verdim ve girdiğim Dışişleri Bakanlığı sınavlarını kazanarak diplomasi mesleğine intisap ettim.

1978'de Prag Büyükelçiliği İkinci Kâtipliğine atandım. Oğlum Oğuz Berke bu güzel şehirde doğdu. 1980'de Hamburg Başkonsolosluğu Muavinliğine tayin oldum ve o sırada Ankara'da girdiğim sınavlarda Başkâtipliğe terfi ettim. Sırasıyle, Brüksel Nato Daimi Temsilciliğinde ve Roma Büyükelçiliğinde Müsteşarlık görevlerinde bulundum. 1992-95 yılları arasında Halep/Suriye, 1995-97 yılları arasında Gümülcine/Yunanistan'da Başkonsolosluk yaptım.

1997-2001 Yılları arasında Ankara Merkez görevinde Genel Müdür Yardımcılığı/Elçi Müsteşarlık sonrası Suudi Arabistan'a Büyükelçi olarak atandım. Görüldüğü gibi üç görev yerim; Suriye, Yunanistan ve Hicaz eski Türk topraklarıdır. Her Türk diplomat gibi bu görevlerde memleketimi ve milletimi gururla şerefle ve zevkle temsil ettim.Bunların her birinin uzun anlatılar konusu olduğu bu satırları okuyanlarca kuşkusuz takdir buyurulacaktır.

Suudi Arabistan'dan kısaca nakletmek istediğim bir anım, rahmetli mütedeyyin ve doğum yeri Kalkandelen//Tetovo'daki ilkokul'da eski Türkçe okuyan rahmetli Annem Fatma Durak’a, görevim sırasında Riyad Valisi olan Kral Salman'ın hediyesi olan büyük harflerle özel basılı Kuran ı Kerim'i takdim etmem. Daha önemlisi ise tabiidir ki, onun adına vekâleten Hac farizesini ifa etmem ve özel izinle, kutsal Kâbe içinde yine onun adına niyet ederek iki rekat namaz kılmam.

Kutsal topraklardaki görevimi müteakip ve muhtemeldir ki, semavi ve metafizik konulardaki sıra dışı yeteneklerimin(!) not edilmesi üzerine bu defa Vatikan Büyükelçiliğine atanmam uygun görüldü. Riyad'daki büyükelçi arkadaşlarım, Papa Jean Paul'ün rahatsızlığını ileri sürerek, Güven Mektubumu (Büyükelçilerin göreve başlarken, kabul eden ülke devlet başkanına sunmaları gereken itimatname) zamanında sunmak istiyorsam elimi çabuk tutmam gerektiğin şaka yollu vurguladılar. Onlara cevaben, Papa'nın, bir önceki Roma görevim sırasında, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sunulan iki buçuk saatlik Yunus Emre Oratoryası'na aslanlar gibi dayanabilmiş olduğuna şahit olduğumu anlattım. Diplomasi nezaketi kuvvetle muhtemeldir ki meslekdaşlarımın, Papa'nın 1981'de Mehmet Ali Ağca'nın suikastından nasıl sağ çıkabildiği konusunu açmalarına izin vermedi. Papa 2. Jean Paul 2005 yılı nisan ayında vefat etti, Alman Kardinal Ratzinger, Benedict 16 adıyla Papa seçildi.

Benedict’in 2006 yılında ülkemizi ve bu vesileyle Rum Ortodoks Patrikliğini ziyaret etmesi girişimi Hükûmetimizce olumlulukla karşılandı. Ancak, bu dönemde Ratzinger’in Regensburg Üniversitesinde verdiği bir konferans’ta, Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Manuel II Paleologos’un (1350-1425) hatıratından yaptığı alıntı İslâm dünyasında tepkilere neden oldu:

‘"Show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to spread by the sword the faith he preached."

“Bana Muhammed (Musa ve İsa Mesih'in getirdikleri dışında) yeni bir yasa getirdiyse ( tesis ettiyse) göster. Fakat, vaaz etmiş olduğu, inancı kılıçla yaymak ve ilerletmek gibi, daha kötü ve insanlık dışı olan dışında hiç bir şey bulamazsın.”

MERAK EDEBİLECEKLER İÇİN KONUYU ÖZETLİYORUM:

Son İmparator Konstantin’in babası olan Manuel, henüz Prens iken, 1391 yılında (Bizans’ın Vesayet altında bulunduğu) Yıldırım Beyazıt’ın talimatı üzerine Anadolu’da çıkan bir isyanı bastırmak üzere lejyon kuvvetiyle Osmanlı birliklerine katılmış, harekata kış dolayısıyla ara verilmişti. Ordu komutanları ve Manuel Ankara’da bir ay boyunca Hacı Bayram-ı Veli’nin (1352-1430) konukları olmuşlar, bu süre zarfında ilmi, dini ve içtimai nitelikte münazara ve mübadelede bulunmuşlardı. Manuel’in İmparatorluğu sırasında Konstantiniyye, 1392 yılında başlayan ve Yıldırım Beyazıt’ın 1402 yılında Timur’a karşı Ankara Savaşı'nda mağlubiyetiyle sona eren uzun bir muhasaraya maruz kalmıştı. İşte, Papa Benedict, İmparator Manuel’in muhasara sırasında askerlerine cesaret ve güven kazandırmak, aynı zamanda Kilisenin desteğini sağlamak amacıyla dile getirdiği bu sözlerden alıntı yapmış ve İslam ülkelerinin haklı tepkilerine neden olmuştu.

**

Bu talihsiz alıntının kaynağı ve ifade edilmesine ilişkin konjonktürel koşullar tarafımızdan yapılan belgelere dayalı girişimlerle Vatikan yetkililerine belirtilmiştir. Aix-Marseille Üniversitesinde Bizantolog, Bilkent Üniversitesinde Konuk Öğretim Üyesi olarak bulunmuş Profesör Michel Balivet, II Manuel’in, Hacı Bayram Veli ile yapmış olduğu görüşmede, hatıratında dile getirdiği, İslâmi felsefenin esasına aykırı bu ifadeleri kullanmasının mantıken mümkün olmadığını ortaya koyan bir makale yazmış ve neticede Papa, Regensburg Üniversitesinde yapmış olduğu konuşmasında yaptığı söz konusu alıntı dolayısıyla İslâm dünyasından özür dilemiştir.

**

Bu gelişmelerden sonra ziyaret gerçekleşmiştir. Temasları sırasında refakat ettiğim Papa, Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş, Sayın Başbakanımızla Ankara Havaalanı'nda, NATO doruk toplantısına hareketi öncesinde, Roma’da mûkim değerli sanatçı Serra Yılmaz’ın tercümanlığını yapmış olduğu verimli bir görüşme gerçekleştirmiş, (kanaatimce

hüsnükabulden etkilenen) Papa, Vatikan’ın resmi görüşünden farklı biçimde, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini’ ifade etmiştir. Sultanahmet Camii’ni ziyareti sırasında Papa Benedict ‘kıyama durmuş’ dua etmiştir.

Vatikan’daki görevimi müteakip Ankara’da Bakanlık Müşavirliği görevine atandım ve 2012 yılında emekli oldum. Çalakalem anılarımı babamın sevdiğim bir sözü ile bitiriyorum: 'Dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye'nin cenneti İzmit'tir!' Kıymetini bilmeli, doğasını korumalı, değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu satırları okuyanlara selâm olsun.