Polisan Holding, büyüme odaklı stratejilerini hızla hayata geçiriyor    

Polisan Holding’in yakın dönem yatırımları hakkında bilgi veren CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, boya faaliyetlerinde 26 ülkeye ihracat yaptıklarını, yurt dışındaki Polisan Shop sayısını İngiltere’ye açtıkları mağazayla 127’ye çıkardıklarını ve faaliyet gösterdikleri diğer ihracat pazarlarında marka algısı yönetimine yönelik çalışmalar başlattıklarını açıkladı. Kimya faaliyetlerinde, Türkiye’de yeni reçine tesisinin bu yıl faaliyete başlayacağını, Yunanistan’da ise geri dönüştürülmüş, preform ve özel PET ürünleri ile büyüme modeli doğrultusunda, verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Hacıkamiloğlu, liman faaliyetlerinde ise tank onarım ve antrepolardaki genişletme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

YENİ ÜRÜN ÇALIŞMALARI

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren ve 58 yıldır Türkiye ekonomisine değer katan Polisan Holding’in yeni dönem faaliyetleri hakkında da bilgi veren CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, iç pazarda marka, e-ticaret ve yeni ürün çalışmalarına yoğunlaşan, Japon Kansai Paint ile %50 iş ortaklığı Polisan Kansai Boya’nın yurt dışı faaliyetleri hakkında şunları kaydetti: “2021 yılsonu itibarıyla 26 ülkeye boya ihracatı gerçekleştirdik, yanı sıra yurt dışında 126 noktadaki Polisan Shop sayısını, 2022’nin ilk çeyreğinde Londra’da açtığımız mağaza ile 127’ye çıkardık. İngiltere başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz bütün ihracat pazarlarında marka algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verdik.”

DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARI

Polisan Holding’in liman operasyonlarını yürütmek için Kocaeli Körfez Bölgesinde 1971’de kurduğu bağlı ortaklığı Poliport’a ilişkin olarak da kapasite artırımı ve dijitalleşme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Hacıkamiloğlu, “2021 yılında 81 milyon TL’lik bir yatırım ile başlattığımız yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 200 metrelik iskelemiz geçtiğimiz günlerde faaliyete başladı. Tank onarım ve antrepolardaki genişletme çalışmalarının da yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

POLİSAN KİMYA AVRUPALI ÜRETİCİYE HAMMADDE TEDARİK ETTİ.

Türkiye’de sektörünün köklü yatırımlarından biri olan Polisan Kimya tarafındaki planlamalar hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, “Çin’den hammadde akışının sekteye uğraması nedeniyle, Avrupalı üretici lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başladı. Polisan Kimya olarak burada Avrupalı üretici için önemli bir tedarikçi olduk. Yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföyümüzdeki ağırlığını da arttırdık. Bu sene faaliyete başlayacak yeni reçine tesisimizde artan kapasite ile, ihracata yönelik, raf ömrü uzun, katma değerli ürün gruplarında derinleşeceğiz” diye konuştu.

ÖZEL PET PAZARDA BÜYÜME

Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden biri olduklarını hatırlatan Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Hellas’ta sahip oldukları alt yapı ve kapasite sonucu özellikle Eco serisi olarak adlandırılan r-PET (Geri Dönüşüm PET) ürünleriyle 2025 yılına kadar % 25, 2030 yılına kadar %30 r-PET kullanım zorunluluğu bulunan pet pazarına hizmet verecek kapasitede olduklarını ifade etti. Mehmet Hacıkamiloğlu, geri dönüştürülmüş preform ve özel PET pazarda büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

TÜRKİYE’NİN EN MUTLU ŞİRKETLERİ

Polisan Holding’te çalışan motivasyonuna büyük önem verildiğini söyleyen Mehmet Hacıkamiloğlu, “Çalışanlarımızın kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerini istiyoruz. İnsan kaynakları stratejimizin temelinde bu prensip bulunuyor. Bunu başarmanın hatta ödülle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Happy Place to Work 2022- Türkiye’nin En Mutlu Şirketleri listesine giren Polisan Kansai Boya ve Poliport sektörlerinin en mutlu şirketleri şekildi. Polisan Kimya da aynı endekste en mutlu işyeri ‘geçer’ standardını sağlayarak 1 yıldızlı sertifikayla ödüllendirildi. Çalışanlarımızın mutluluğu her zaman bizim için önemli oldu, bundan sonra da bu bakış ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.