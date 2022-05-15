Yenituran yokuşunda karşı karşıya duruyorduk. O aşağıdan geliyordu, bense evden çıkmış işe gidiyordum. Dalga geçer gibi hin bir gülümseme ile yüzüme baktı. "Birader be’’ dedi, ‘’yüzün tavuk götüne dönmüş!"...

Elim birkaç gün önce kestirdiğim bıyıklarıma gitti. Hem utandım hem de güldüm. Karşımdaki bıyıklı adam da kahkahalarını koyuvermişti... Sonra elini omuzuma koydu. Babacan bir şekilde "Benim biraderim teneke değildir. Haydi yürü işine bakalım… "

Hem yürüdüm hem de için için güldüm. Dönüp arkama baktığımda yolun dönemecine gelmişti. Döndü, o da bana baktı. Kahkahaları duyuluyordu...

Kimdi bu adam?

Sevdiğine erkekse " benim biraderim teneke değildir ", kadınsa " amma horozkadınsın!" dediği halde, büyük sevgi ve saygı gören bıyıklı adam kimdi? Kim olacak, hepiniz tanıdınız... İzmit’imizin en renkli kişilerinden... Rahmetli Rıdvan Alyörük.

Rıdvan ağabeyimizi, onun dostluğunu, sevgi dolu yüreğini, dobralığını, babalığını, İzmit sevgisini sözcüklere anlatmak zordur…

O gerçekten " İzmit kokan adam"dı.

Her ne kadar kabadayı, ağa, kazak erkek haliyle böbürlenirdi ama eve gidince sigara isi doymuş elbiselerini kapıda çıkarırdı. Onun babayiğitliği -aynı bizler- gibi eşine sökmezdi. Daha doğrusu sökmezmiş diyeyim, çünkü onun bu kedileşme halini yakınlarından duydum. Söyledikleri belki de kent efsanesiydi...

Onun gerçek bir dost, ağabey ve insan özelliklerini tüm valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri dahil, toplumun hangi kesiminden olursa olsun, herkes kısa sürede anlardı. Bu yüzden de bazı çevrelerde yadırganacak sempatik ama aykırı davranışları, herkese normal gelir, hatta ona üstünlük ve ayrıcalık kazandırırdı. Tabii bunu sağlayan onun insan dokusuydu.

Rahmetliyle unutamadığım bir anımı sizinle paylaşmak isterim.

Fuar yöneticisiyim. Öğle yemeklerine eve gidiyorum. Bir gün fuarın kapısından çıkarken arabalarımız karşılaşıyor. O her öğlen fuarın içindeki rahmetli EmrullahKoçarslan'ın Şehir Lokantası'na yemeğe geliyor. Arabasını tanıdığım halde görmezden geldim, çünkü göz göze gelsek, beni durduracak, masasında bin bir iltifatla beni saatlerce esir edecekti...

Öğleden sonra fuarı gören geniş pencereden bakınca, elinde tepsi ile bir garsonun geldiğini gördüm. Garson tepsiyi gülerek masamın üzerine bırakıyor. Başıma geleni farkında; " Adnan bey, bunu size Rıdvan bey gönderdi."

Tepsidekabuğu soyulmuş çeşitli meyve var. Yanında da ağzına kadar dolu kocaman bir Kola bardağı. "İşimiz iş" diyorum. Hava sıcak. Ben görevdeyim. Biliyorum ki o bardağın tümü votkayla dolu, içinde çok az kola var. O da renk versin diye…

Bizim çaycıyı çağırıyorum. "Meyveyi yiyin, bardağı da dökün. Tepsiyi ŞehirLokantasına götürün. Rıdvan beye de teşekkürlerimi söyleyin."

Aradan az süre geçiyor. Pencereden ne göreyim. En önde iki garson, ellerinde büyükçe tepsiler. Ardında Rıdvan ağabey, takımı da onun arkasında, birlikte bana geliyorlar.

Odaya girdiğinde kızgın biçimde; " Biraderim beni mi kandırdığını sanıyorsun? Şimdi masayı kurduruyorum. Cezanı çekeceksin!"

Toplantı masasına mükellef bir rakı sofrası kuruluyor. Burası resmi bir yer. Tam mesai zamanı. Vali gelir, Belediye Başkanı uğrar, Fuar Yönetim Kurulu Başkanı gelir... Bunlardan hiç endişem yok. Çünkü Rıdvan Ağayı herkes tanır. Benim korkum Fuara katılmak için yer beğenmeye gelecek iki büyük sanayi kuruluşunun temsilcileri. Onlarla randevum var. Ne cevap vereceğim?

Sofra töreni başlıyor. Kadehler yuvarlanıyor ve biraz sonra korktuğum şey oluyor. İki genç mühendis yer seçimi için tam zamanında geliyorlar. Tabii şaşkınlıklarını anlarsınız. Terbiyeli terbiyeli kenarda oturuyorlar.

Rıdvan ağabey neden geldiklerini anlıyor ve büyük bir nezaketle " biraderlerimizbuyurunsofraya. Çekinmeyin. Yoksa ayıplarım ha..."

Mühendisler de oturuyor. İçkiler yemekler bitiyor. Rıdvan ağabey ve takımı beni cezalandırdıkları için mutlular.

Mühendisleri alıp stantlara götürüyorum. Onlarla konuşuyorum. Ama ağzım kayıyor... Sözcükler kırık kırık dökülüyor... Hava mı sıcak sıcak, ben fazla içki içmem. Hele gündüz hiç içmem.

Meramımı güçlükle anlatıp mühendisleri yolcu ediyorum. Firmalarına dönüp, ertesi gün fuara katılıp katılmayacaklarını bildireceklerini söylüyorlar.

Ertesi gün heyecanla bekliyorum. Acaba orası gayri ciddi bir yer, katılamıyoruz mu diyecekler, kara kara düşünüyorum. Beklediğim telefon geliyor. "Tamam" diyor mühendis "standı kiralıyoruz.’’ Ardından da misafirperverliğimiz için teşekkür ediyor. İkinci firma temsilcisi de on dakika sonra arıyor. O da "katılacağız" diyor. Ona Rıdvan ağabeyimin İzmit'teki konumunu anlatıyorum. Resmi yerde içki sofrasının nedenlerini anlatmaya çalışıyorum. Adam gülüyor..."Adnan bey diyor. Rıdvan beyi tanımaktan onur duydum. Çok dasevdim. Bize hayatımızın en güzel günlerinden birini yaşattınız. Her şey için çok teşekkürler..." Sonra ekliyor. " Rıdvan ağa sofrası hazırlarsanız bizi de unutmayın..."

İnsan ne için yaşar? Ardından iyi anılar bırakmak ve güzelliklerle anılmak... Yaptığı ciddi ve önemli toplum hizmetlerinin yanı sıra, bazı kişi ve çevrelerin "şeytan suyu" dediği "cehennemin yolu" diye tanımladığı içki ile bu kadar unutulmaz ve sevgi dolu anılar bırakmak, hangi insana nasip olur?

Allah gani gani Rahmet eylesin...

ADNAN FİLİZ YAZDI....