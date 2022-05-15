Zeytinoğlu: 2021’de Kocaeli’ye yapılan 425 yatırım 10 bin 121 istihdam yarattı

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi ve liman kenti ilimizin ülke ekonomisine katkısından dış ticaretteki payına, Oda’nın değer katan projelerinden yeşil dönüşüm çalışmalarına kadar birçok önemli konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. KSO Başkanı Zeytinoğlu; Oda’ya kayıtlı 3 bin 500 firma bulunduğunu, bu sayının yüzde 10’una yakın bir bölümünü yabancı sermayeli firmaların oluşturduğunu ifade etti. Zeytinoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılında Kocaeli’de 41’i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 425 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, “İlimize gerçekleşen bu yatırımlar 13.532 milyon TL sermayeli olurken 10 bin 121 kişi istihdam yarattı” dedi.

“YAŞANAN VE YAŞATAN KENT”

Öncelikle Kocaeli’nin ülke ekonomisindeki önemini özetleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli, ‘Yaşanan ve Yaşatan’ bir kent olarak tarihiyle, kültürel değerleriyle, turizmiyle ve tabii ki gelişmiş sanayisiyle ülkemizin cazibe merkezi kentlerinden biridir. Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi kentlerinden Kocaeli, yüzölçümü bakımından küçük ancak katma değeri büyük bir ildir. Şehrimiz, ülkemiz imalat sanayinin yüzde 13’ünü tek başına üreterek ekonominin lokomotifi olmayı başarmıştır” diye konuştu.

“SANAYİDE KALİFİYE İNSAN KAYNAĞI”

Devamında Zeytinoğlu, “Sanayi ve liman kenti Kocaeli; 14 organize sanayi bölgesi, Türkiye’nin tek bilimsel araştırma merkezi olan TÜBİTAK-MAM, Türkiye’nin bilişim üssü olması hedeflenen ilin beşinci ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi ile 5 Teknopark, Ulusal Test Merkezi-TSE, 2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 3 üniversitesi sayesinde bilgiye erişim noktasında da oldukça avantajlı bir kenttir. OSB’lerimizin büyük bir kısmı ihtisaslaşmış durumdadır. Ar-Ge Merkezi olan toplam 1.242 adet şirketin, 130 tanesi ilimizde faaliyet göstermektedir. 16 adet de Tasarım Merkezimiz bulunmaktadır. Kocaeli, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını sağlayacak alt yapıya sahip olmasıyla da farkını ortaya koymaktadır” dedi.

“ODAMIZA KAYITLI 3 BİN 500 FİRMA”

“Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bağlantı yolları üzerinde olan şehrimiz, Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi arasında 75, ikinci 500’de ise 58 firmaya ev sahipliği yapıyor” diyen Zeytinoğlu, “Konumu ve cezbedici özellikler nedeniyle ilimiz yabancı sermayeli firmalarında yatırımda öncelikli tercihleri arasındadır. Bu sebepledir ki Odamıza kayıtlı 3.500 firmanın yüzde 10’una yakın bir bölümü yabancı sermayelidir. Yabancı sermayeli bu firmalarımızın öncülüğünde ilimizde ihracat, her zaman artış trendindedir. Hedefimiz de bu trendin her zaman yukarı yönlü olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“10 BİN 121 KİŞİLİK İSTİHDAM”

Başkan Zeytinoğlu, devamında şu ifadelere yer verdi; “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yılında Kocaeli’de 41’i yabancı sermayeli olmak üzere toplam 425 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. İlimize gerçekleşen bu yatırımlar 13.532 milyon TL sermayeli olurken 10 bin 121 kişi istihdam yarattı. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 12.740 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yatırımların yüzde 3.3’ü ilimizde yer almış. Buradan ülkemiz ekonomisinde ilimizin yüksek potansiyelini tekrar görüyoruz.”

“İHRACATTA YÜZDE 27,7’LİK ARTIŞ”

Kocaeli’nin dış ticaretteki payından söz eden Zeytinoğlu, “İlimizin dış ticaret verilerine baktığımızda artan bir ivme söz konusu. 2021 yılı için Kocaeli Gümrükleri’nden aldığımız verilerde yılın tamamına baktığımızda; ihracatımızın 33,5 milyar dolar ile yüzde 27,7 artış gösterdiğini görüyoruz. Türkiye ihracatındaki payımız yüzde 14,8’dir. İthalatımız ise 59,2 milyar dolar ile yüzde 38,4 artış göstermiştir. Türkiye ithalatındaki payımız ise yüzde 21,8 oldu. Dolayısıyla; ilimizin dış ticaret hacmi 92,7 milyar dolar olurken Türkiye dış ticaretindeki payımız ise yüzde 18,6’ya yükselmiştir” diye konuştu.

“66 İLİN TOPLAMI KADAR VERGİ ÖDEYEN İL”

2021 yılında Kocaeli limanlarından 81,3 milyon ton yük elleçlendiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, “Türkiye genelinin yüzde 15,4’ü Kocaeli’den gerçekleşti. Kocaeli limanı, Avrupa’nın 7. limanıdır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İl Bazında Vergi Gelirleri Araştırması’na göre de 66 ilin toplamı kadar vergi ödeyen, yüzde 90,29’luk vergi tahakkuku ile birinci sırada yer alan Kocaeli, kişi başı ödediği 54 bin 202 TL vergi ile de devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Ve elbette ki yukarıda saymış olduğum tüm bu özellikleriyle Kocaeli’nin sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir şehir olduğu çok nettir” ifadelerini kullandı.

“PROJELERİMİZLE FARK YARATIYORUZ”

“Üretim üssü Kocaeli’de sanayi, büyüyen büyüdükçe gelişen bir yapıdadır. Kocaeli sanayisinin nabzını tutan KSO olarak güçlü firmaları, dünyayı izleyen vizyonu ve kaliteli hizmet anlayışıyla sanayinin dönüşümüne öncülük ediyor, üyelerimizin rekabet gücünü artıran projelerimizle fark yaratıyoruz. Mesleki eğitimin geliştirilmesi, kümelenme, Ar-Ge, inovasyon, yerlileşme, çevre, yeşil dönüşüm, iş sağlığı ve güvenliği ile dijitalleşme gibi pek çok başlıkta üyelerimize yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“PROJEDE İZMİT MTAL’Yİ SAHİPLENDİK”

“Bu anlamda sanayinin ihtiyacı olan kaliteli ara eleman yetiştirecek bir mesleki eğitim sistemi oluşturmanın ve insanımızı doğru bilinçlendirerek bu alanlara yönlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda TOBB tarafından yürütülen ‘81 İlde 81 Okul Projesi’ne dahil olan ‘İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni sahiplendik. Odamız, KOTO, GTO ve KTO Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşan Protokol Yürütme Kurulu’nda ilimizdeki mesleki eğitimin ihtiyaç ve sorunlarını görüşüyoruz. Söz konusu okullarda mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda firmalarımızın desteğiyle güncellenmesine destek oluyoruz. TOBB MEYBEM işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetlerini vermeye devam ediyoruz” dedi.

“SANTEK FUARIMIZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Yine Oda olarak üyelerimize Ar-Ge, inovasyon, yerlileşme, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konularında destek olarak ilimiz sanayisini daha geliştirmeyi ve daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında Kocaeli’yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezine dönüştürme hedefiyle ilkini 2013 yılında düzenlediğimiz Sanayi ve Teknoloji Fuarı-SANTEK, sanayi ve teknoloji firmalarının buluştuğu önemli bir platform oldu. Pandemi nedeniyle 2021 yılında dijital olarak gerçekleştirdiğimiz SANTEK Fuarımız, Türkiye’de bu büyüklükte yapılan ilk dijital fuar olması nedeniyle çok değerli idi. 167 firma fuara katılarak online platformda dünyaya açıldı. SANTEK Fuarımızı daha güçlü şekilde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SAVUNMA SANAYİ YERLİLEŞTİRME PROJESİ”

Her yıl fuar ile eşzamanlı olarak Match4Industry Etkinliği’ni düzenleyerek yurt dışından gelen şirketler ile firmaların ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını ifade eden Zeytinoğlu, “Match4Industry etkinliğimiz bugüne kadar 6000’in üzerinde ikili iş görüşmesi / 1500’den fazla firma katılımı ile gerçekleştirildi. Oda olarak, savunma sanayii tarafından yurtdışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi imkanları ile üretimini sağlamak amacıyla Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi’ni yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ’Nİ KURDUK”

“Bugüne kadar Kocaeli’deki işletmelerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ve vakıf şirketlerine tedarikçi olabilmeleri için birçok çalışma yaptık. Bu kapsamda saha ziyaretleri, tedarikçi günü etkinlikleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler gerçekleştirdik. Ayrıca; savunma sanayine yönelik bütünleşmiş üretim yapacak ve/veya koordine edecek çok ortaklıklı bir Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’ni kurduk. SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak üst düzey satın alma yöneticileri ile fuara katılan savunma sanayi şirketleri, tedarikçi adayı katılımcılar ile yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli firmalardan teminine ilişkin ikili iş görüşmeleri yapacak” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İLK ÇEVRE ÖDÜL ORGANİZASYONU”

Kaynakların sürdürülebilirliği açısından çevreci sanayiye olan desteğimizi 27 yıldır Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Törenleri ile gösteriyoruz. Türkiye’nin ilk çevre ödül organizasyonunu yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çevre yatırımları konusunda sanayicimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana düzenlemiş olduğumu ‘KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ organizasyonumuzu bu yıl 28. kez gerçekleştireceğiz” dedi.

“SEKTÖREL PERFORMANS ÖDÜLLERİ”

“Önemsediğimiz bir diğer ödül organizasyonumuz ise Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi amacıyla 14 yıldır büyük bir özveriyle düzenlemiş olduğumuz ‘Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyonumuz’dur” diyen Zeytinoğlu, “Yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, ülkemizin ekonomisine katma değer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşlarını belirlemek ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen ödül organizasyonumuzu 15. kez düzenleyerek sanayicilerimizin motivasyonunu artırmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“ODAMIZIN GURUR KAYNAĞI, BİZİMKÖY”

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne değinen Zeytinoğlu, “Keza her platformda gururla bahsettiğimiz, 2015’te Dünya Odalar Federasyonu'nun İtalya’nın Torino şehrinde düzenlediği ve 39 ülkeden 79 projenin katıldığı Dünya Odalar Arası Proje Yarışması'nda ‘En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi’ dalında birincilik ödülü alan, özellikle engelli bireylere fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini gördüğümüz, Odamızın gurur kaynağı sosyal sorumluluk projemiz olan ‘Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde engelli çalışan sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI”

“Diğer taraftan dünyamız, iklim değişikliğinin sarsıcı etkilerine karşı bir dönüşümün içine girdi. Avrupa, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde ekonomisini yeniden modernize ediyor, dijitalleşme ve yeşil ekonomiyi ‘ikiz hedef’ olarak benimsiyor. Bu çerçevede, AB’nin Paris İklim Anlaşması hedeflerine uyumunu içeren Yeşil Mutabakat, 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim nötr ilk kıta haline getirmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

“İKLİM NÖRT OLMA HEDEFİ”

“Yeşil dönüşüm, çevre ve iklimi koruyacak, gezegenimizi daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirecek ve ekonomik dinamizm ve yeni istihdam alanları oluşturacak. Bu gelişmeler karşısında Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanması ve 2053 için iklim nötr olma hedefini kabul etmemiz ülkemiz için önemli bir adım oldu. Kocaeli Sanayi Odası olarak da Yeşil Mutabakat’ın gündemin ana maddesi olmasından itibaren aksiyon aldık. Oda olarak firmalarımızın yeşil dönüşüm konusunda farkındalıklarını artırmak ve sürece daha kolay adapte olmalarını sağlamak için Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde kurulan komisyonlarda yer alıyor ve gündemi yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“YEŞİL MUTABAKAT KOMİSYONU KURDUK”

Devamında Zeytinoğlu, “Odamız bünyesinde de Yeşil Mutabakat Komisyonu kurduk. AB Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği, karbon ayak izi, su ayak izi ve ürün karbon ayak izi eğitimleri düzenledik, düzenlemeye devam edeceğiz. Bu eğitimlere sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi olduğunu görüyoruz. Ayrıca üyelerimiz için daha avantajlı karbon ayak izi hesaplanması ve sertifikalandırılması konusunda danışmanlık hizmeti de vermeye başlayacağız. Bunun yanında çevre ve iklim hedefleri doğrultusunda ürün standartları da değişiyor, döngüsel ekonomi kapsamında yeniden kullanım, geri dönüşüm ve atık yönetimi norm haline geliyor” dedi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİYE AĞIRLIK VERMELİYİZ”

“Ayrıca hem Yeşil Mutabakat’a uyum sağlamak hem de enerjide dışa bağımlılık oranımızı azaltmak için yenilenebilir enerji yatırımlarına da ağırlık vermeliyiz” diyen Zeytinoğlu, “Bundan sonra; firmaların karbon ayak izlerini azaltmaları için yeni teknolojilere yönelmesi ve projeler geliştirmesi, ülkede yapılan yeni yatırımlarda binaların geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve tasarruflu olan LEED sertifikalı olması, firmaların çatılarında ve OSB’lerde güneş enerjisi yatırımlarının yapılması, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi ve tüm bu çalışmaların maddi olarak desteklenmesi gibi stratejik planlar yapılması gerekiyor. Özellikle sanayide yenilenebilir enerji yatırımları konusunda teşvik sistemimizin gözden geçirilmesinin önemli olduğunu paylaşmak isterim” şeklinde açıklamalarda bulundu.