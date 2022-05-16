KSO’nun yeni sosyal tesisi kente örnek olacak

Türkiye’nin 12 sanayi odasından biri olan Kocaeli Sanayi Odası (KSO), sanayicilerin mesleki teşekkülü olarak 22 Haziran 1989’da değerli iş insanı merhum Şahabettin Bilgisu tarafından kurularak faaliyetlerine başladı. Sanayicilerin kalkınmasına katkıda bulunan, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan KSO; çalışanları, paydaşları ve toplum için değer yaratan öncü bir kurum olarak yoluna devam ediyor. Dünyadaki gelişmelere adapte olmuş bir kurum olarak 32 çalışanı ile 3 bin 500 sanayi kuruluşuna İzmit Merkez, Çayırova, Dilovası (İMES) ve Gebze’deki ofisleri ile hizmet veren güçlü bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
4 KATLI, ÇOK KULLANIŞLI
Kurulduğu günden bu yana kente büyük katkı sunan KSO, İzmit’teki hizmet binasının hemen yanına yeni bir sosyal tesis inşa ediyor. Kente örnek projelerden biri olmaya aday yeni tesis binası deprem yönetmeliğine yüzde 100 uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce sosyal tesis olarak kullanılan binanın yıkılmasının ardından inşa edilen zemin ile birlikte 4 katlı yeni tesis, 50 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkıyla ve farklı metrekarelerde ofisleriyle hem çok kullanışlı hem de çok şık bir bina olacak. Bina, 700 metrekarelik bir çatı katına sahip olacak. Burada şık bir restoran bulunacak. Yine zemin katta 852 metrekarelik bir fuar alanı da olacak.
“BENZERSİZ BİR TESİS OLACAK”
Kaba inşaatı tamamlanan çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen yeni tesisin kullanımı hakkında bilgi veren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Tesisimizin ilk katının ikili iş görüşmelerine, toplantılara hatta resepsiyon gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak çok amaçlı bir alan olarak kullanılmasını planlıyoruz. Yine tesisimizde güzel bir restoran da bulunacak. Tesisin üst katlarını sanayicilerimize, bankaların bölge müdürlüklerine ve sanayicilerimizle çalışan devlet kurumlarına kiralamayı planlıyoruz. Sanayicilerimiz burada iş görüşmeleri, toplantılar yapabilecek. Kocaeli sanayicilerine yakışacak şık ve aynı zamanda kentte benzeri olmayacak bir tesis olacak diyebilirim” dedi.
ÇEVRECİ UYGULAMALAR
Öte yandan Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni tesisi son dönemde adını sıkça duyduğumuz ‘Yeşil Bina’ konseptine de uyumlu olacak. Çevre yatırımlarını önemseyen, çevreci sanayiyi teşvik eden KSO’nun yeni binası da çevreci yaklaşımla kurgulanıyor. Yağmur suyunun depolanması, gri su artımı, güneş enerjisinden faydalanılması konusundaki projelerle tesisinin, ‘Yeşil Bina’ sertifikası olan LEED Sertifikası alması adına çalışmalar devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sıtkı Sıyrılmış - Belediye düğün salonu işletir , restaurant işletir , müteahhitlik yapar , sendikalar otel işletir düğün salonu işletir , şimdide sanayi odası restaurantcılık yapmaya hevesleniyor.
iyide bu şehirde yatırım yapan esnafın, iş adamının hali ne olacak???
Para kaynakları sınırsız olan ve hesabını vermedikleri bu paraları babalarının çiftliğinde gibi harcayan kurumların başkanları size sesleniyorum neden kendi işinizi yapmıyorsunuz ? Sizin işinizmi restaurantcılık ,düğün salonu işletmeciliği veya mütehhitlik damat doğru söyledi at izi it izine karıştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.