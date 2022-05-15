Nitelikli eğitimin adresi: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları

Bugün ülkemizin dokuz farklı ilinde, 850'nin üstünde öğretmeni, 300 dolayında destek personeli ve 7000’nin üzerinde öğrencisiyle hizmet veren ODTÜ GV Okulları’ndan danışmanlık alan bu kurum anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veriyor.

OLANAKSIZ ÖĞRENCİLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK

Kocaeli’de eğitim seviyesini en üst düzeye çıkarmak adına faaliyetlerine devam eden ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı’nın (KYÖV)imkanları ölçüsünde başarılı, ancak maddi olanaklardan yoksun öğrencilere burs vererek onları topluma kazandırmayı amaçlıyor. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, uzun yıllardır süregelen istikrarlı sınav başarıları ve mezunlarının eğitim sonrası kariyerlerinde nitelikli konumlara gelmeleriyle dikkat çekiyor.

SADECE DERS İŞLENEN BİR YER DEĞİL

Her geçen gün büyüyerek laboratuvarları, konferans salonları vesanat bölümleri ile yaklaşık 9.000 m2 kullanım alanına sahip olup Kocaeli’deki nitelikli eğitim kurumları arasında yerini alıyor. Okulun sadece ders işlenen bir yer değil, aynı zamanda sağlıklı bir ortamda sosyal ve sportif aktivitelerin gerçekleştirildiği alanlar sunan bir oluşum olduğunun bilinciyle çok yönlü bireyler yetiştirmek amacıyla kampüste sunulan hizmeti çağdaş bir seviyede tutmaya devam ediyor.

BİLİMSEL VE DİNAMİK PROGRAM

Teknolojik ve sosyolojik gelişmeler takip edilerek, başta ODTÜ olmak üzere seçkin üniversitelerin eğitim bilimleri konusundaki çalışmalarından faydalanılarak ve güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak çağdaş yaklaşımlarla sürekli güncellenen eğitim-öğretim programlarına sahip ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onlara aktif bir öğrenme süreci sunuyor.

ATATÜRK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA

Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak paylaşımcı, sorgulayan, üretken, öz güvenli, bireysel ve toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı yüksek gençler yetiştirmek adına öğrencilere düşünmeyi, sorgulamayı ve öğrenmeyi öğretmek ve aşılamak adına çalışmalarına devam ediyor.

NİTELİKLİ EĞİTİM KADROSU

Öğrenciyi öğrenmenin merkezine alarak her seviyeye gelişim özelliklerine uygun öğretim teknikleri kullanılan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları bu eğitim sürecinde en önemli faktör olan eğitim kadrosunun niteliği ile dikkat çekiyor. Yıl boyunca eğitim programlarıyla öğretmenlerin gelişimini de destekleyerek her seviyede öğrencinin en kaliteli eğitime en donanımlı kadro aracılığı ile ulaşmasını garantiliyor; eğitimcilerin öğrencilerin gelişmelerini takip ettiği, yeniliklerin sınıf içi çalışmalarına entegre edildiği ve öngörüyle öğrencilerini geleceğe hazırlandığı bir eğitim ortamı yaratıyor.

KALİTELİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

İleri seviyede İngilizce eğitimi verilen ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda lise kademesinde uygulanan Edexcel International GCSE ve Global Citizenship programları sayesinde İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen öğrenciler dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası okullarda eğitimlerine devam edebiliyor ve yurtdışı üniversite kabul aşamasında önemli bir avantaj elde ediyorlar. KYÖV Özel Anadolu Lisesi mezunları, İngilizce öğretim yapan üniversitelere girdiklerinde hazırlık sınıfı okumadan doğrudan eğitime geçebiliyor. İngilizcenin yanı sıraokul, 5. sınıftan başlayarak Almanca ve Fransızca dil eğitimleri de veriyor.

GÜVENLİ VE YEMYEŞİL KAMPÜS

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları mimari yapısı örnek alınarak tasarlanan, yatay mimariye sahip okul kampüsü öğrencilerin doğa ile iç içe hissetmelerini sağlıyor. 8 bahçesiyle farklı yaş gruplarının açık alanlarda rahatça zaman geçirmesine olanak sağlayan ve farklı yaş gelişim özelliklerine göre hareketliliklerini kısıtlamayan okul, acil durumlarda 30 saniye gibi çok kısa bir sürede tüm okulu tahliye edebilme kabiliyeti ile de öğrenciler için güvenli bir kampüs sunuyor.

DÜRÜST, AKILCI, ADALETLİ İNSAN

Dürüst, akılcı, adaletli ve içinde yaşadıkları topluma ve insanlığa büyük katkı sağlayacak insanlar yetiştirme hedefiyle yola çıkan okul; nitelikli programları, donanımlı eğitim kadrosu, kampüsü ve çağdaş vizyonu Kocaeli ve Türkiye’nin geleceği için faaliyetlerine devam ediyor.