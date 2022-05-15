ODTÜ GV Kocaeli Okulları’nda ‘’Araştırmacı Çocuk Şenliği’’

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin yoğun çalışmaları sonucunda hazırladıkları projelerin sunumu ile gerçekleşen Araştırmacı Çocuk Şenliği, yüksek katılımla kutlandı. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediye Başkan Vekili Çetin Sarıca, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkan Yardımcısı Uğur Saral, KYÖD Genel Sekreteri İlbeyi Kılavuz, Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı Cihat Uçar, KYÖV Kurucu Üyelerinden Reşat Keçeci, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Kurucu Temsilcisi Süleyman Annak’ın katılımları ile açılış töreni düzenlendi.

KORO, KULAKLARIN PASINI SİLDİ

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Okul Müdürü Güler Telli ve ardından Kurucu Temsilci Süleyman Annak temennilerini şenliğe katılan misafirlerle paylaştı. Ortaokul öğrencilerinin hazırladığıkoro, kulakların pasını sildi. Şenlik havasını anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı minik gösteri devam ettirdi. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nın doğa ile bütünleşik bahçelerinde, çeşitli alanlarda öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resim sanat çalışmaları sergilendi. Spor salonuna ait bahçe alanında yapılan sokak deneyleri izleyicileri hem eğlendirdi hem bilgilendirdi.

CEM ŞAKOĞLU’NDAN MİNİ KONSER

Darüşşafaka Spor Kulübü ve Okul Aile Birlikleri açtıkları standlarda okula ve Darüşşafaka Spor Kulübü’ne ait bilgilendirmelerde bulunarak satış yaptılar. İlkokul ve ortaokul öğrencileri standlarını ziyaret eden velilere, kendilerine ait proje stantlarında uzun uğraşlarla hazırladıkları proje sunumlarını yaptılar. Okulun Müzik Öğretmeni Emre Efe’nin desteği ile öğrencilerin hazırladığı piyano resitali ve müzik grupları performansları büyük alkış aldı. Ardından okulun mezunlarından Cem Şakoğlu, mini konseri ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.