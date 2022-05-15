ODTÜ GV Okulları mezunu Cansın İğci: Aile gibi dolu dolu yıllar geçirdik

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’ndan mezun olan ve şu anda Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde, kalite kontrol departmanında mimar olarak çalışan Cansın İğci, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda geçirdiği 8 yılda biriktirdiği anılarını anlattı. Aldığı eğitimin kendisine neler kattığını da anlatan İğci,öte yandan okulda eğitim görmeye devam eden öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda hangi yıllarda, hangi seviyelerde okudunuz?

Ben ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’na 2001 yılında 1. Sınıf ile dahil oldum ve 8 sene boyunca güzel anılarla, hem arkadaşlarımızla hem öğretmenlerimizle hem de okul çalışanlarıyla aile gibi dolu dolu yıllar geçirdik.

Sonrasında eğitim hayatınız nerede devam etti?

Bizim dönemimizde olan ve son kez uygulanan OKS ile Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’ni kazandım. Ardından da Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldum.

Şu an iş hayatında nerede, hangi görevdesiniz?

Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde, kalite kontrol departmanında mimar olarak çalışmaktayım.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda aldığınız eğitim size sonraki iş ve eğitim hayatınızda neler kattı? Özellikle hangi alanda sizi başkalarından ayırdığını düşünüyorsunuz?

Bizim derslerimiz çok keyifli geçerdi. Hem eğlenir hem de öğrenirdik. Bu da bilgilerin hafızada kalmasını bir hayli sağladı. Öğretmenlerimiz otorite değildi hiçbir zaman, anne-baba olmuşlardı bize çoğu zaman. Sadece ders demek değildi okul bizim için, birçok gezi olurdu, toplu aktivitelerimiz ve şenliklerimiz olurdu.Bize saygılı, dürüst, özgüveni yüksek, kendini her ortamda ifade edebilen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ve kendi ortak geçmişini bilen bireylerin temelini attılar bence.Burada aldığımız İngilizce eğitimi sayesinde de hem lise hem üniversite hatta iş hayatını bile katabilirim, çok faydasını gördüm, Cambridge Üniversitesi’nin KET/PET sınavları olurdu, onlara girebilecek düzeydeydik.

“ARKADAŞLARINIZIN KIYMETİNİ BİLİN”

Şu anda ODTÜ GV Kocaeli Okulları’nda eğitimini sürdürmekte olan kardeşlerinize neler söylemek istersiniz?

ODTÜ GV Kocaeli Okulları’nda eğitimini sürdüren kardeşlerime söylemek istediklerim, ilkokul ve ortaokuldaki arkadaşlarınızın gerçekten kıymetini bilin. Ben hala onlarla irtibat halindeyim mesela, birlikte büyüyorsunuz çünkü. Burada güzel anılar biriktirin, bu yaşlar en güzel yaşlarınız tadını çıkarın.Olabildiğince gezilere katılın. Derslerinizi de ihmal etmeyin tabii ki. Hepinizi kucaklıyorum ve başarılar diliyorum, sağlıcakla kalın.