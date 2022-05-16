ODTÜ GV Okulları mezunu Nazlı Deniz Altın: İsteklerimiz ve hayallerimiz bizim rotamız oldu

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’ndan mezun olup şu anda Türkiye’nin en hızlı unicorn şirketi olan DreamGames’te İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Nazlı Deniz Altın, okulda geçirdiği yıllarını anlattı. Nazlı Deniz Altın, okulun kendisine neler kattığını da özetlerken okulun mevcut öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda hangi yıllarda, hangi seviyelerde okudunuz?

2010-2013 yılları arasında ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda ortaöğretimde okudum.

Sonrasında eğitim hayatınız nerede devam etti?

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulu’ndan mezun olduktan sonra Kocaeli Fen Lisesi’nde, ardından da Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde okudum.

Şu an iş hayatında nerede, hangi görevdesiniz?

Türkiye’nin en hızlı unicorn şirketi olan DreamGames’te İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışmaktayım.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda aldığınız eğitim size sonraki eğitim ve iş hayatınızda neler kattı? Özellikle hangi alanda sizi başkalarından ayırdığını düşünüyorsunuz?

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda aldığım çağdaş, Atatürkçü ve yenilikçi eğitime ek olarak öğretmenlerim sayesinde kendimi, isteklerimi ve yeteneklerimi keşfettiğimi düşünüyorum. Kalıplaşmış başarı kriterlerinin dışında isteklerimiz ve hayallerimiz bizim rotamız oldu. Bu sayede de mutlu olduğumuz hayatlar inşa ederken başarılar da bizlerin peşinden geldi. ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda kazandığım özgüven, edindiğim sosyal beceriler ve çok yönlü bir birey olma becerisi sayesinde her zaman yaşıtlarımdan farklı olduğumu okulum sayesinde hissettim.

“BENİM GİBİ MUTLU ANI BİRİKTİRSİNLER”

Şu anda ODTÜ GV Kocaeli Okullarında eğitimini sürdürmekte olan kardeşlerinize neler söylemek istersiniz?

Sevgili kardeşlerime şunu diyebilirim ki, ODTÜ GV Ortaokulu’ndan mezun olmuş bir ablaları olarak her birinin çok iyi yerlerde olacağına eminim. Aldıkları iyi eğitim, kazandıkları özgüven ve hayata olumlu bakış açıları sayesinde her zaman yaşıtlarından çok farklı olacaklar. ODTÜ GVO’da onlar da benim gibi bol bol mutlu anılar biriktirsinler.