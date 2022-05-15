Herkesin fuarına ilk gün 92 bin 381 ziyaretçi

12. Kocaeli Kitap Fuarı, kapılarını açtığı andan itibaren Kocaeli ve çevre illerden gelen kitap tutkunlarının akınına uğradı. İlk günden Kocaeli Kitap Fuarını 92 bin 381 kişi ziyaret etti. Her görüşün yer aldığı, her fikrin ifade edildiği herkesin fuarı, 24 Mayıs’a kadar söyleşiler, imza günleri ve etkinliklerle devam edecek.

315 YAYINEVİ, 40 SAHAF VE STK, 673 ETKİNLİK

14-22 Mayıs tarihleri arasında 9 gün boyunca 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK’nın yer alacağı fuarda söyleşiler, imza günleri ve toplantılarla toplam 673 etkinlik gerçekleşiyor. Kocaeli Kongre Merkezinde Akçakoca, Selim Sırrı Paşa, Karamürsel Alp ve Süleyman Paşa olmak üzere 4 ayrı salonda söyleşi ve etkinliklere sahne olacak kitap fuarında ayrıca yayınevleri kendi stantlarında yazarlarına imza günleri düzenleniyor.

11 YILDA 5,5 MİLYON ZİYARETÇİ

2019 yılında 855 bin 815 ziyaretçiyle kendi rekorunu kıran Kocaeli Kitap Fuarı’nın ana teması ‘’Roman ve Hikâye’’ olmuştu. Araya giren pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında kitap fuarı düzenlenemedi. 2 yıllık hasret sona erdi ve Kocaeli Kitap Fuarı, kağıdın kokusunu özleyenler için kapılarını tekrar açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı’na geride kalan 11 yılda toplam 5 milyon 459 bin 815 kişi konuk oldu.