19 Mayıs’a Özel İndirimler Özdilek’te

Yazın en güzel havalarında rüzgara karşı özgürce pedal çevirmek isteyenler için Özdikek markası Blade bisikletlerde yüzde 15 indirim sunuluyor. Kadın ve erkek giyim ürünlerinde de çeşitli kampanyaların bulunduğu Özdileklerde First Company Denim ve First Company’nin 2022’nin yaz sezonu erkek giyim koleksiyonlarında ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kadın giyimde ise First Company’nin tişört ve yazlık tiril tiril elbiseleri, şık ve modern tarzlarıyla indirimli olarak vitrinlerde yerini alıyor.

Spor ayakkabıdan çantaya, şort modellerinden gömleğe kadar sezonun en gözde modelleri sezon fırsatlarıyla kullanıcılara sunuluyor. Seçili puzzle çeşitleri ve kampseverler için Pavillo 3 kişilik kamp çadırı da Özdilek’te indirimli ürünler kategorisinde bulunuyor. Kafe Safahat’ın birbirinden lezzetli pizzalarıyla lezzetli bir öğün için ikinci ürüne %50 indirim de yine Özdilek şubelerinde sizi bekliyor.