19 Mayıs’a Özel İndirimler Özdilek’te

Yazın en güzel havalarında rüzgara karşı özgürce pedal çevirmek isteyenler için Özdikek markası Blade bisikletlerde yüzde 15 indirim sunuluyor. Kadın ve erkek giyim ürünlerinde de çeşitli kampanyaların bulunduğu Özdileklerde First Company Denim ve First Company’nin 2022’nin yaz sezonu erkek giyim koleksiyonlarında ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kadın giyimde ise First Company’nin tişört ve yazlık tiril tiril elbiseleri, şık ve modern tarzlarıyla indirimli olarak vitrinlerde yerini alıyor.
Spor ayakkabıdan çantaya, şort modellerinden gömleğe kadar sezonun en gözde modelleri sezon fırsatlarıyla kullanıcılara sunuluyor. Seçili puzzle çeşitleri ve kampseverler için Pavillo 3 kişilik kamp çadırı da Özdilek’te indirimli ürünler kategorisinde bulunuyor. Kafe Safahat’ın birbirinden lezzetli pizzalarıyla lezzetli bir öğün için ikinci ürüne %50 indirim de yine Özdilek şubelerinde sizi bekliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.