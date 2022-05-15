“Türk futbolu batakta kurtulma şansı yok !”

Bu yıl ‘Şiir’ ana temasıyla kapılarını açan 12.Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Bu isimlerden biri de, ünlü futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu oldu. Toroğlu, yaşam öyküsünü ve anılarını kaleme aldığı ‘Oynadım, Oynattım, Oynatalım’ isimli kitabını Akçakoca Salonu’nda düzenlenen söyleşide okuyucularına anlattı. Toroğlu, hayatında ilk kez kitap fuarına geldiğini ve bunun da Kocaeli'ne denk gelmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Toroğlu, bir futbolseverin 'Türk futbolu nereye gidiyor?' sorusuna, "Futbol bir yere gitmiyor. Çünkü bana göre kurtulma şansı yok. Düşünebiliyor musunuz, Türk futbolunda VAR konuşmalarını dinlemek isteyen hakemler var. Bu yüzden futbol iyi değil, batakta. Bunun yabancı futbolcuyla da ilgisi yok. Parayı menajer ile kulüp yöneticileri paylaştığı sürece bu böyle gider. Türk futbolunda temizlik yapmak gerekir ancak bu kafayla yapamayız" şeklinde cevap verdi. Toroğlu, konuşmasının devamında Trabzonspor'un bu sezon hakkıyla şampiyon olduğunu da belirtti.