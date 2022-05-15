15 May 2022 - 14:53- Spor G: 15 May 2022 - 14:54

Derince'ye yeni sahalar
Derince'ye yeni sahalar mask

İlçe genelinde çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Başkan Aygün, iki ayrı bölgede daha yapımı tamamlanan futbol sahalarını kullanıma açtı. İlçenin farklı bölgelerinde yeni spor alanları projesini hayata geçiren Başkan Aygün’ün talimatıyla ilk etapta beş ayrı noktada çalışmalar tamamlanmıştı. İkinci etap kapsamında yapımı tamamlanan 11 ayrı bölgede ise futbol sahaları sırasıyla kullanıma açılıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Sırrıpaşa Mahallesi’nde yapımını tamamlayarak ilçeye kazandırdığı iki yeni spor alanı daha çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.

15 May 2022 - 14:53 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.846 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Türk futbolu batakta kurtulma şansı yok !” mask
“Türk futbolu batakta kurtulma şansı yok !”
Derince'ye yeni sahalar mask
Derince'ye yeni sahalar
Bekir Soğukoğlu’nu ateşe yolladılar! mask
Bekir Soğukoğlu’nu ateşe yolladılar!
Toroğlu: "Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok" mask
Toroğlu: "Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok"
Kocaelispor küme düştü: 2-1 mask
Kocaelispor küme düştü: 2-1
Alagaş ve milli takım iddialı mask
Alagaş ve milli takım iddialı
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL