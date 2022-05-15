Derince'ye yeni sahalar

İlçe genelinde çocuklara ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Başkan Aygün, iki ayrı bölgede daha yapımı tamamlanan futbol sahalarını kullanıma açtı. İlçenin farklı bölgelerinde yeni spor alanları projesini hayata geçiren Başkan Aygün’ün talimatıyla ilk etapta beş ayrı noktada çalışmalar tamamlanmıştı. İkinci etap kapsamında yapımı tamamlanan 11 ayrı bölgede ise futbol sahaları sırasıyla kullanıma açılıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Sırrıpaşa Mahallesi’nde yapımını tamamlayarak ilçeye kazandırdığı iki yeni spor alanı daha çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.