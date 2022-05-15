15 May 2022 - 14:53- Spor G: 15 May 2022 - 14:54

Nene Hatun Stadı açılış için gün sayıyor
Nene Hatun Stadı açılış için gün sayıyor mask

Kocaeli’de sporunun gelişimi için çaba sarf eden ve bu bağlamda tesis yatırımları, ayni ve nakdi yardımlarla binlere sporcunun yetişmesine imkan sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında Darıca’ya yeniden kazandıracağı Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nde son aşamaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte çalışmalarını yürüten Büyükşehir, bu bağlamda Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’ne60×90 ve de 45×90 ebatlarında iki saha inşa etmiş ve sahaların zeminini suni çimle kaplayarak FİFA standartlarına uygun hale getirmişti.

15 May 2022 - 14:53 - Spor

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