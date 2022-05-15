LAY’S ve Anadolu Meraları’ndan yenileyici TARIM uygulamaları

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden ve aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan PepsiCo, PepsiCo Pozitif (Pep+) stratejisinin, Pozitif Değer Zinciri, Pozitif Seçenekler ile birlikte üç temel başlığından biri olan Pozitif Tarım başlığı altında Türkiye’de yaptığı çalışmalarla yenileyici tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda en sevilen yiyecek markalarından Lay’s, PepsiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları işbirliğiyle yeni bir proje başlatarak yenileyici tarım uygulamalarını genişletiyor.

TOPRAĞIN DAYANIKLILIĞI

Lay’s Yenileyici Tarım projesiyle Konya’da PepsiCo ürünlerinin temelini oluşturan patates, pancar, ayçiçeği ve mısır gibi ürün grupları, yeşil gübreleme, kompost özütü gibi uygulamalar başta olmak üzere yenileyici tarım uygulamaları kullanılarak yetiştirilecek. PepsiCo, Pozitif Tarım stratejiyle, tarımda toprağın dayanıklılığını artırmayı amaçlarken diğer yandan ekosistemleri iyileştirerek eski haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yaptığı çalışmalarla global olarak, yenileyici tarım uygulamalarını neredeyse şirketin tüm tarımsal ayak izine eşit olacak şekilde 28,3 milyon dönüm alana yayılmasını planlıyor. Bu sayede 3 milyon tondan fazla sera gazı salımı azaltılabilecek.

“ÇİFTÇİLERLE ÇALIŞIYORUZ.”

PepsiCo’nun Türkiye'deki cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini ifade eden PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel,“Türkiye’deki 20 şehirde toplam 50.000 dönüm arazi üzerinde binlerce çiftçi ile birlikte cipslik patates üretimi yapıyoruz. Bu yıl, yenileyici tarım uygulamalarına yönelik olarak hayata geçirdiğimiz Lay’s Yenileyici Tarım Projesi ile Konya ili ve civarındaki çiftçilere ulaşacağız. Uygulama arazisinde çiftçilerimiz hem yapılan uygulamaları gözlemleyecek hem de gerçekleştireceğimiz eğitimler ile yenileyici tarım tekniklerinin toprağa olan pozitif etkisine dair bilgi birikimini artıracak. Bununla birlikte, proje kapsamında başta kadın ve genç nesil çiftçilere olmak üzere vereceğimiz mikro destekler ile etki alanımızı artırmayı hedefliyoruz.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Bugüne kadar Pozitif Tarım uygulamaları kapsamında yaptığımız teknoloji yatırımları sayesinde, iş birliği yaptığımız çiftçilerin tarlalarında 2010 yılından beri net tarla verimleri %30 artırıldı; depo fireleri %26 azaldı. Birim patates üretimi için tüketilen su miktarı %50, birim patates üretiminde salınan CO2 seviyesi ise yine %50 azaltıldı. Düşük basınçlı sulama teknolojileri konusunda yaptığımız çalışmalar ve verim artışı sayesinde tarımda birim başına kullandığımız suyu Türkiye’de %50 azaltmayı başardık. Croptrak adlı uygulamamızla tüm tarlalarımızda yapılan uygulamaları 2 yıldır online olarak takip ediyor ve aldığımız verilere göre çiftçilerimizi yönlendiriyoruz. Bununla birlikte tarım uygularımız arasındaki en iyi örneklerden biri olan Naturalis gübremizi, cips üretiminde kullandığımız patateslerin organik atıklarından üretiyoruz.

EĞİTİM ALANLARI

Geleneksel bir gübreye kıyasla Naturalis, %40 daha az kimyasal içeriyor ve organik içeriğin yanı sıra besin de sağladığı için toprakta pozitif etki yaratıyor. Diğer taraftan çiftçileri bilinçlendirmek için PepsiCo Agro Akademi ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından çiftçilerimize 20 bin saatin üzerinde eğitim verilmesini sağladık. Şimdi de Anadolu Meraları ile gerçekleştirdiğimiz bu proje ile uygulama sahasında 1000 çiftçiye yerinde inceleme ve eğitim olanağı sağlayacağız. Bugüne kadar Agro Akademi ile başlattığımız bu eğitim yolculuğunu, şimdi de Anadolu Meraları ile yenileyici tarım uygulamalarına odaklanarak devam ettireceğiz” dedi.

TARIM VE GIDA EKOSİSTEMİ

PepsiCo’nun markaları aracılığıyla da sürdürülebilir bir gıda sistemini destekleyecek çalışmalar yaptığını söyleyen Ece Aksel, “En sevilen yiyecek markalarımızdan Lay’s ile Türkiye topraklarında tarımın sürdürülebilirliği adına çalışmalar yapıyoruz. PepsiCo Vakfı desteği ve Anadolu Meraları iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Lay’s Yenileyici Tarım Projesi ile hem topraklarımız hem de çiftçilerimiz için fayda sağlamayı hedefliyoruz. Yenileyici tarım uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak için Konya’da Anadolu Meraları liderliğinde bir uygulama arazisi üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yeşil gübreleme, kompost özütü, başta olmak üzere yenileyici tarım uygulamaları kullanarak ürün yetiştireceğiz. Bu sayede hem yenileyici tarım uygulamaları ile ilgili araştırma yapabileceğiz hem de uygulama arazimize davet ettiğimiz çiftçilerimize bu uygulamalar ile ilgili bilgi vererek kendi arazilerinde kullanmaları için gerekli eğitimleri vereceğiz. Projemizin ekolojik, sosyal ve ekonomik faydalarını görmeyi heyecanla bekliyoruz” dedi.

“YENİLEYİCİ TARIMIN YAYGINLAŞMASI ÖNEMLİ”

Türkiye başta olmak üzere dünyada; “sürdürülebilir”in ötesinde ekolojik, ekonomik ve toplumsal olarak yenileyici tarımın hem anlayış olarak yerleşmesi, hem de somut olarak yaygınlaşmasına hizmet etmeyi amaçlayan Anadolu Meraları sosyal girişiminin Genel Koordinatörü Yasemin Kireçyenileyici tarımın önemine vurgu yaptı: “Onarım çağı diye adlandırdığımız bu dönemde; ekosistemleri onararak tarım yapmanın bu çağın en önemli konusu olduğuna dair küresel farkındalık çok büyük bir hızla artıyor. Bu yeni çağın getirdiği yenilikçi ve yenileyici yaklaşımlara cesaretle yaklaşan Lay’s Yenileyici Tarım projesiyle gıda endüstrisinin dönüşümü için küresel ölçekte ses getirecek önemli bir adım atan PepsiCo Türkiye’ye gösterdikleri bu cesaret ve bu yolculuğa duydukları güven için teşekkür ediyoruz. PepsiCo Türkiye’yi, yenileyici tarıma gönül veren bütün aktörlerle, hep beraber kurmaya başladığımız onarım ekosisteminde görmekten mutluluk duyuyoruz.” Daha fazla bilgi için, www.pepsico.com.tr adresini ziyaret edin.