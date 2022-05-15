15 May 2022 - 14:55- Spor G: 15 May 2022 - 14:56

Şampiyona ziyaret
Şampiyona ziyaret mask

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret ederek,  Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Sultanlar Ligi’ne çıkmasından dolayı kutladı.

KALICI OLMAK DAHA ÖNEMLİ

TSYD Yönetiminin  göreve yeni başlaması nedeniyle gerçekleşen nezaket ziyaretine Başkan Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz, Şube Sekreteri Akif Özdemir,  yönetim kurulu üyesi Doğan Gülbasar ve Hakan Köker ile Şube Müdürü Mehmet Önal katıldı. Başkan Hoşfikirer, Çukurova Belediyespor’un başarısı ile tüm Adana’nın gurur duyduğunu belirtirken, “Sultanlar Ligi’ne çıkmak kolay değil. Orada kalıcı olmak önemli. Bunu başaracağına inanıyoruz. Bu nedenle şampiyonluk kupasını Adana’ya getiren Çukurova Belediyespor’u, Adana’ya ilkleri yaşatan başta sayın başkan Soner Çetin olmak üzere sporcu ve teknik heyeti kutluyorum” dedi.

15 May 2022 - 14:55 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.159.846 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şampiyona ziyaret mask
Şampiyona ziyaret
“Türk futbolu batakta kurtulma şansı yok !” mask
“Türk futbolu batakta kurtulma şansı yok !”
Derince'ye yeni sahalar mask
Derince'ye yeni sahalar
Nene Hatun Stadı açılış için gün sayıyor mask
Nene Hatun Stadı açılış için gün sayıyor
Bekir Soğukoğlu’nu ateşe yolladılar! mask
Bekir Soğukoğlu’nu ateşe yolladılar!
Toroğlu: "Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok" mask
Toroğlu: "Türk futbolu batakta, kurtulma şansı da yok"
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL