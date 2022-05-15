Şampiyona ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret ederek, Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Sultanlar Ligi’ne çıkmasından dolayı kutladı.

KALICI OLMAK DAHA ÖNEMLİ

TSYD Yönetiminin göreve yeni başlaması nedeniyle gerçekleşen nezaket ziyaretine Başkan Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz, Şube Sekreteri Akif Özdemir, yönetim kurulu üyesi Doğan Gülbasar ve Hakan Köker ile Şube Müdürü Mehmet Önal katıldı. Başkan Hoşfikirer, Çukurova Belediyespor’un başarısı ile tüm Adana’nın gurur duyduğunu belirtirken, “Sultanlar Ligi’ne çıkmak kolay değil. Orada kalıcı olmak önemli. Bunu başaracağına inanıyoruz. Bu nedenle şampiyonluk kupasını Adana’ya getiren Çukurova Belediyespor’u, Adana’ya ilkleri yaşatan başta sayın başkan Soner Çetin olmak üzere sporcu ve teknik heyeti kutluyorum” dedi.