Şampiyona ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i makamında ziyaret ederek, Çukurova Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Sultanlar Ligi’ne çıkmasından dolayı kutladı.
KALICI OLMAK DAHA ÖNEMLİ
TSYD Yönetiminin göreve yeni başlaması nedeniyle gerçekleşen nezaket ziyaretine Başkan Kerim Hoşfikirer, Asbaşkan Adnan Poyraz, Şube Sekreteri Akif Özdemir, yönetim kurulu üyesi Doğan Gülbasar ve Hakan Köker ile Şube Müdürü Mehmet Önal katıldı. Başkan Hoşfikirer, Çukurova Belediyespor’un başarısı ile tüm Adana’nın gurur duyduğunu belirtirken, “Sultanlar Ligi’ne çıkmak kolay değil. Orada kalıcı olmak önemli. Bunu başaracağına inanıyoruz. Bu nedenle şampiyonluk kupasını Adana’ya getiren Çukurova Belediyespor’u, Adana’ya ilkleri yaşatan başta sayın başkan Soner Çetin olmak üzere sporcu ve teknik heyeti kutluyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.