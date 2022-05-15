Fenerli taraftarlara TS'liler saldırdı

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı için Edremit'ten yola çıkan ve Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan taraftarları için resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir. Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."