Yenişehirlioğlu: Hamid'imiz sahnesi en çok reyting alan sahneydi

Türkiye’de kitap fuarcılığı alanında örnek gösterilen 12. Kocaeli Kitap Fuarı tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizi oyunculuğunun yanı sıra hukukçu ve yazar da olan Bahadır Yenişehirlioğlu, “Edebiyat ve İnsan”, konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi, Akçakoca Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Yenişehirlioğlu’nun okurları büyük ilgi gösterdi. TRT 1’de 5 sezondur yayınlanan ve geçtiğimiz yıl final yaparak ekranlara veda eden Payitaht Abdülhamit dizisinde ’Tahsin Paşa’ karakterine hayat veren dizi oyuncusu, hukukçu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, edebiyat ve insan eksenindeki düşüncelerini Kocaelili kitap tutkunlarına aktardı.

"KOCAELİ, KİTAP FUARINI ÇOK İYİ BAŞARIYOR"

Kocaeli Kitap Fuarı’nın Türkiye’nin en önemli kitap fuarı olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Hava güzel, katılım güzel. Yazarların yaptığı işlerin değerini ölçmede kitap fuarlarının önemi büyük. Kocaeli Kitap Fuarı’nın benim için büyük değeri var. Kocaeli bunu çok iyi başarıyor" dedi.

"ORMANYA KÜTÜPHANESİ ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Konuşmasına Ormanya'daki Orman Kütüphanesini anlatarak devam eden Yenişehirlioğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya'da güzel bir çalışması var. Muhteşem bir alan kütüphane olarak düzenlenmiş ve farklı alanlar oluşturulmuş. Kitap insana huzur verir, fiziki şartları da çok güzel. Ağaçta sütunlar var. Sultan Abdülhamid Han ve Selim Sırrı Paşa zamanında ömrünü tamamlamış ağaçların gövdelerine kitaplıklar oluşturulmuş. Bu dünyada ilk. Çok hoşuma gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne büyük alkış" ifadelerini kullandı.

"O SAHHEYİ BİR KERE DE ÇEKTİK"

Bir dinleyici, Bahadır Yenişehirlioğlu'na Sultan Abdülhamid'in hayatını konu alan Payitaht Abdülhamit dizisinde en çok izlenen 'Hamid'imiz' sahnesinin nasıl çekildiğini sordu. Peygamber rüyası sahnesinde, borç batağında bir tüccarın gördüğü rüya ile Abdülhamid'in huzuruna çıktığı ve rüyasını anlattığı anlar yer alıyor. Dizide bir esnafın borç batağında olduğunu arz ettiği anlara tekrar geri dönen Yenişehirlioğlu, "Payitaht Abdülhamit dizisi birçok coğrafyada yeniden izleniyor. Pakistan'da da Türkmenistan'da da aynı refleksleri alıyor. Bana halen 'Tahsin Paşa' diye sesleniyorlar. Hiçbir sahneyi iş görmedim, keyifle oynadım. İzmit'e sete geçtiğimde dünyamı değiştiriyordum. O dönemde Tahsin Paşa gibi nefes alıyordum. Hamid'imiz sahnesi dünyada en çok izlenen sahne. 154 bölüm arasında en çok izlenen bölüm olarak öne çıktı. Muhteşem bir sahneydi. Dizilerde birçok sahne defalarca yeniden çekiliyor. Biz o sahneyi tekrarsız bir kere de çektik" dedi.

"DUYGUNUN İZLEYİCİYE DİREKT TRANSFERİNİ SAĞLADIK"

Sözlerine devam eden Yenişehirlioğlu, "Dizide Abdülhamit’i canlandıran Bülent İnal Bey'in yüksek performansı vardı. Hamid'imiz sözünü duyunca oturduğu yerden kalkamama hali vardı, o bile büyük bir incelikti. O sahnede duygunun izleyiciye direkt transferini sağladık. Dedik ki, yayınlanmış bölümlerin en iyisi olacak dedik. Dediğimiz gibi de, yayınlandığı gün büyük bir karşılığı oldu. Biz o sahnede Abdülhamit'in makamını ve tahtını bırakacak bir muhabbetle Peygamber efendimize bağlı olmasını anlatmak istedik" dedi. Bahadır Yenişehirlioğlu söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı, sevenleri ile fotoğraf çektirdi.