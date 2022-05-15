15 May 2022 - 15:32- Gündem G: 15 May 2022 - 15:33

Emrah Safa Gürkan: ‘’Balonları patlatıyorum’’

Kocaeli Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşan Emrah Safa Gürkan, çok fazla hayal satıldığını vurgulayarak bu balonları patlatmak istediğini kaydetti

Emrah Safa Gürkan: ‘’Balonları patlatıyorum’’ mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ikinci gününde okuyucularıyla buluşan Emrah Safa Gürkan, okumanın önüne değindi. ‘Ezbere Yaşayanlar’ adlı söyleşisinde konuşan Gürkan, “Çok fazla hayal satılıyor. Birinin bu balonları patlatması gerekiyor. Bu kişinin ben olmasını isterim” dedi.

ÇOK OKUMAK GEREKİYOR

Türkiye ve dünyanın çok hızlı bir değişimden geçtiğini ifade eden Gürkan, “Aynı şekilde bizler de hızla dönüşüyoruz. Gençlerin kendilerini geliştirmesi için çok okuması gerekiyor. Ancak akıllıca bir strateji ile hareket etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLER HAP BİLGİ İSTİYOR

Dünden bu yana ne değiştiğini anlatmaya çalıştığını söyleyen Gürkan, “Hap bilgiler istiyor gençler. Arkadaşlarına hava atmak ya da başka bir şey için. Okuyacağımız kitapları bir sorunla özdeşleştirmeliyiz. İnsanların yeteneklerini ve isteklerini buluşturacak bir ortam oluşturmaları gerekir” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE GEREKLİ OLMAYABİLİR

Üniversitelerin 19’ncu yüzyılda devlet için gerekli olan ihtiyaçtan doğduğunu ifaden eden Gürkan, “İleride üniversite belki gerekli olmayacak. Ülkemizde de popülist nedenlerle çok fazla üniversite açılıyor. Ama bu üniversitelerde eğitim almıyorsunuz, sadece statü alıyorsunuz. Ama statünün çok dağıtılmış olması onu değersiz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

İYİ YAZILMIŞ KİTAP OKUYUN

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gürkan, “Sizi zorlayan şeyleri yapmayı deneyin, okuyun ve tercih edin. Kaliteli kitap çok az çıkıyor. İyi yazılmış kitap okuyun.

Okumaya çok önem vermeniz gerekiyor” dedi.

OKUMA DIŞINDA ÖĞRENME BİR OPSİYON DEĞİLDİR

Sosyal medyadan bir şey öğrenilemeyeceğini vurgulayan Gürkan, “Ancak okumanız gereken kaynağın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Okuma dışında öğrenme bir opsiyon değildir” ifadelerini kullandı.

15 May 2022 - 15:32 - Gündem

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Yorumlar

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Karavancı - Emrah Safa Gürkan

ÜNİVERSİTE GEREKLİ OLMAYABİLİR

!!! Üniversitelerin 19’ncu yüzyılda devlet için gerekli olan ihtiyaçtan doğduğunu ifaden eden Gürkan, “İleride üniversite belki gerekli olmayacak. Ülkemizde de popülist nedenlerle çok fazla üniversite açılıyor. Ama bu üniversitelerde eğitim almıyorsunuz, sadece statü alıyorsunuz. Ama statünün çok dağıtılmış olması onu değersiz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Emrah Safa Gürkan seni alkışlıyorum güzel insan. Dijital cağa uyum sağlamayan Eğitimin sisteminin sil baştan güncellenmesi ve ülkenin kalitesiz üniversitelerden kurtulması gerekiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 16:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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