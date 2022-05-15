Erbakan Kocaeli'ye geldi

Görkemli karşılama sonrasında Erbakan, Kocaeli halkının yoğun katılım gösterdiği Kocaeli kitap fuarını ziyaret etti. Erbakan’ ın kitap fuarı ziyaretinden çok memnun olan Kocaeli halkı Erbakan ile bol bol fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir saat devam eden kitap fuarı ziyaretinden memnun ayrılan Erbakan buradan Kocaeli 2. Olağan kongresinin yapılacağı Atatürk kapalı spor salonuna doğru yola çıktı.

Şu sıralarda Atatürk kapalı spor salonunu hınca hınç dolduran binlerce partili merakla genel başkanları Dr. Fatih Erbakan’ ı bekliyor. Erbakan’ ın salonda yapacağı konuşmada ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Salon sonrası programına Başiskele ilçesinde devam edecek olan Erbakan buradaki programları sonrasında kendisi hakkında yapılan bir belgesel çalışma için TV100 kanalına, Kocaeli’ de röportaj verecek. Ardından Kocaeli TV’ de yapılan bir açık oturum programına katılacak olan Erbakan’ ın ardından ilimizden ayrılması bekleniyor.