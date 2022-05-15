Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuru- luşlarından biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın her yıl gerçekleştirdiği Yaz Etkinlikleri; çocukların yaz dönemini çe- şitli aktiviteler yaparak geçirebilecekleri ve kendilerini pek çok açıdan besleyebilecekleri olanaklar sunuyor. TEGV Kocaeli Selma&Mesut Kavurt öğrenim birimi yaz etkinlikleri kapsamında, ilk ve orta okul çağındaki çocuklar için gönüllü eğitmenler eşliğin- de; kulüp etkinlikleri, bilim, sanatsal et- kinlikleri, spor, sağlıklı beslenme, İngilizce, bilişim bilgisayar etkinlikleri, müzik, kutu oyunları, bahçe oyunları, satranç ve gezilerle etkinlikler uygulanıyor. Etkinlikler 10:30 – 15,00 arasında, TEGV Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde gerçekleştiriliyor. Kayıtlar devam ediyor. Etkinliklerimiz 1-8. Sınıf tüm çocuklarımıza açık ve faaliyetlerimiz, tamamen ücretsizdir.
15 May 2022 - 15:58- Gündem Güncelleme: 15 May 2022 - 16:07
TEGV’de yaz etkinlikleri 27 Haziran’da başlıyor
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), çocukların tatilde hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan, hem de eğitimlerine katkıda bulunan “yaz etkinlikleri” 27 Haziran tarihinde başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.