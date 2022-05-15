TEGV’de yaz etkinlikleri 27 Haziran’da başlıyor

Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuru- luşlarından biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın her yıl gerçekleştirdiği Yaz Etkinlikleri; çocukların yaz dönemini çe- şitli aktiviteler yaparak geçirebilecekleri ve kendilerini pek çok açıdan besleyebilecekleri olanaklar sunuyor. TEGV Kocaeli Selma&Mesut Kavurt öğrenim birimi yaz etkinlikleri kapsamında, ilk ve orta okul çağındaki çocuklar için gönüllü eğitmenler eşliğin- de; kulüp etkinlikleri, bilim, sanatsal et- kinlikleri, spor, sağlıklı beslenme, İngilizce, bilişim bilgisayar etkinlikleri, müzik, kutu oyunları, bahçe oyunları, satranç ve gezilerle etkinlikler uygulanıyor. Etkinlikler 10:30 – 15,00 arasında, TEGV Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde gerçekleştiriliyor. Kayıtlar devam ediyor. Etkinliklerimiz 1-8. Sınıf tüm çocuklarımıza açık ve faaliyetlerimiz, tamamen ücretsizdir.