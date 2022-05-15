15 May 2022 - 15:58- Gündem G: 15 May 2022 - 16:07

TEGV’de yaz etkinlikleri 27 Haziran’da başlıyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), çocukların tatilde hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan, hem de eğitimlerine katkıda bulunan “yaz etkinlikleri” 27 Haziran tarihinde başlıyor.
TEGV’de yaz etkinlikleri 27 Haziran’da başlıyor mask
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Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuru- luşlarından biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın her yıl gerçekleştirdiği Yaz Etkinlikleri; çocukların yaz dönemini çe- şitli aktiviteler yaparak geçirebilecekleri ve kendilerini pek çok açıdan besleyebilecekleri olanaklar sunuyor. TEGV Kocaeli Selma&Mesut Kavurt öğrenim birimi yaz etkinlikleri kapsamında, ilk ve orta okul çağındaki çocuklar için gönüllü eğitmenler eşliğin- de; kulüp etkinlikleri, bilim, sanatsal et- kinlikleri, spor, sağlıklı beslenme, İngilizce, bilişim bilgisayar etkinlikleri, müzik, kutu oyunları, bahçe oyunları, satranç ve gezilerle etkinlikler uygulanıyor. Etkinlikler 10:30 – 15,00 arasında, TEGV Kocaeli Selma&Mesut Kavurt Öğrenim Birimi’nde gerçekleştiriliyor. Kayıtlar devam ediyor. Etkinliklerimiz 1-8. Sınıf tüm çocuklarımıza açık ve faaliyetlerimiz, tamamen ücretsizdir.

15 May 2022 - 15:58 - Gündem

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