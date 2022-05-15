İzmit Belediyesi üst yönetimi ‘Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliği’ne katıldı

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Kocaeli Okullarının düzenlediği ‘Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliği’ne katılarak öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri takip etti. Sarıca ve Torun programda okul yöneticileriyle sohbet ederek okulda gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgi aldı.
BİLİMSEL DENEYLER
Okul bahçesinde gerçekleştirilen koro ve dans gösteri sonrasında program spor salonu yanında bulunan basketbol sahasında düzenlenen eğlenceli bilimsel deneyler etkinliğiyle devam etti. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Kocaeli Okulları Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliğine çok sayıda öğrencinin yanı sıra veli de katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.