İzmit Belediyesi üst yönetimi ‘Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliği’ne katıldı

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Kocaeli Okullarının düzenlediği ‘Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliği’ne katılarak öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri takip etti. Sarıca ve Torun programda okul yöneticileriyle sohbet ederek okulda gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgi aldı.

BİLİMSEL DENEYLER

Okul bahçesinde gerçekleştirilen koro ve dans gösteri sonrasında program spor salonu yanında bulunan basketbol sahasında düzenlenen eğlenceli bilimsel deneyler etkinliğiyle devam etti. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Kocaeli Okulları Araştırmacı Çocuk Bilim Şenliğine çok sayıda öğrencinin yanı sıra veli de katıldı.