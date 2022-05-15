Erbakan’dan ekonomi yorumu! “Erbakan hoca ders anlatırken top oynamanın sonucu”

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı ikinci olağan kongresi bugün İzmit’te bulunan Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katılığı kongrede mevcut il başkanı Mehmet Aras tek aday oldu. Kongreye partililerin yanı sıra STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genel Başkan Baş Danışmanı Davut Güloğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri ve İl Başkanları katıldı.
“PARTİSİNİN OY ORANINI AÇIKLADI”
Programa başlama saatinden 1 buçuk saat geç gelen Erbakan’ı partililer “Başkan Erbakan” ve “Mücahit Erbakan” sloganları ile karşıladı. Kongrede ilk konuşmayı İl Başkanı kongrenin tek adayı Mehmet Aras gerçekleştirdi. Aras konuşmasında, “Hepinizin bildiği gibi gerek ulusa kanallar genel havuz medyası gerek sosyal medya genel başkanımızın sesini kısmaya çalışıyor. Allah’ın izni ile iktidara geliyoruz. Milli görüşün yüzde kaç oy olduğunu sizlere göstereceğim. İktidar Partisi yüzde 52’de yüzde 31’de düşmüş. 60 yıldır CHP Yüzde 26, İYİ Parti 15,7 Yeniden Refah Partisi ise 13,4 Hayırlı olsun geliyoruz. Benim yaşım 75. 12 Cumhurbaşkanını 11’ni gördüm. 41 başbakanın 31’nin hizmetini ihanetini gördüm. Bu kadar isim arasından geriye bakıyorum herkesin dua ettiği tek adam Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır. Belediye başkanı olabilirsin, Bakan olabilirsin cumhurbaşkanı, olabilirsin ama Erbakan Hocam gibi adam gibi adam olamazsın. Yeniden Refah Partisi seçime hazırdır. 13 Belediye Başkanlığının 13’ünü de almaya hazır” ifadelerini kullandı.
FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞINI AÇIKLADI
Sözlerine devam eden Aras, “Kocaeli teşkilatının 17 bin üyesi vardır ıslak imzalı. Bunların 10 binini kadınlar yapmıştır. Bu ülkede belediye başkanları değişince bakanlar değişince, Cumhurbaşkanları değişince merasimler yapılıyor. Son olarak Abdullah Gül görevi beni belediye başkanı arkadaşım Tayyip Erdoğan’a devretmiştir. Her giden gelen devlet idaresi kolay değil diyor. FETÖ’nün siyasi ayağını bulamadılar. Ben buldum. Adı sanı burada. Siyasi ayağını ben buldum resimlerde var. İşte burada, Cumhurbaşkanı burada yanı başında Fetullah Gülen hepsi burada. İşte sonu geldi. Dr. Fatih Erbakan geliyor. Ben ömrümün sonuna geldim. Biz 19 yıl iktidarda kalmadık, 11 ay kaldık. Bu sürede yüzde 300 zam verdik” dedi.
“EN ÇOK ÜYE KAYDEDEN PARTİ OLDUK”
Daha sonra kürsüye partinin genel başkanı Fatih Erbakan çıktı. Kongrenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Erbakan, “Bizlere makam mevki ve ihale peşine koşmak yerine milletine hizmet etmeyi nasip eden rabbime şükürler olsun. Mehmet Aras ağabeyimize ve tüm ilçe başkanlarımıza teşekkürlerimiz sunuyorum. Yeniden Refah Partimiz bu ay itibari son bir ayda en çok üye kaydeden siyasi parti olarak şampiyon olmuştur. Bu başarı çok büyük manalar ifade etmektedir. Bizim onlar gibi televizyon kanallarımız ve gazetelerimiz yok. Yeni kurulan partilerden bir tanesi çok meşhur bir televizyon kanalına bir senede 12 defa çıktı. Bizim onlar gibi yüzlerce belediye başkanımız mecliste milletvekillerimiz yok. Bütün bu yokluklara rağmen en çok üyeyi kaydeden biz olduk. Bu dava hareketimizin bereketidir” ifadelerini kullandı.
“KİMSE KEYFİNDEN KREDİ ALMAZ”
Bunun daha başlangıç olduğunu belirten Erbakan, “Yapılan ilk seçimde yeniden refah partisi bayrağını burçlara çekeceğiz. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyordu Erbakan hocamız. Hepinizin bildiği gibi ülkenin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Kime giderseniz gidin bir dokunup bin ah işitiyorsunuz. Partimizin de birinci gündemi ekonomidir. AK Pati iktidara geldiğinde vatandaşın bankalara borcu 6.6 milyardı. Şimdi ise 1 trilyonun üzerine çıkmıştır. Kimse keyfinden bankadan kredi almaz. Devletin borcu 12 misli artmış. Toplam 85 milyonluk ülkenin yıllık gelirinin yüzde 70’i seviyesinde borcu var. Böyle giderse 1-2 sene içerisinde milli borç milli geliri geçecek. Gidişat kötü. Grafikler bunu gösteriyor. Bir milletin milli gelirin borcunun faizine yetmesi nedir. Fabrikalar, sanayi tesisleri, Erbakan Hoca’nın kurduğu sanayi tesisleri ne varsa hepsini sattılar. Hepsinin parası sadece devletin 3 senelik borcunun faizine gitti.
“DÜNYADAKİ ENFLASYON SIRAMIZ 6”
Tüik’in Resmi Enflasonu yüzde 70 seviyesine geldi. Üretici enflasyonu yüzde 121, bizi kıskanıyor dedikleri adamlarda yüzde 7 enflasyon var. Dünya ortalamasını 3 misline ulaştık. Bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon yüzde 156 oranında. 2023 hikayelerini yıllarca anlattılar şimdi 3 haneli enflasyonlarla karşı karşıya bıraktılar bizi. Diyorlar ki tüm dünyada bu sorun var. Adamların yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonun altında. TÜİK’i esas alsak dahi Türkiye Avrupa ülkeleleri arasında birinci, Dünyada ise dünya 6’cısı. Önümüzdeki Zimbabve, Lübnan, Venezüella, Suriye ve Sudan var. Bizden önde olan ülkeler bunlar. Türkiye’de üretim namına bir şey kalmamış. AK Parti iktidara geldiğinde çiftçi kayıt sisteminde 2 milyon 588 bin çiftçi varken bugün 493 bin çiftçi var. Çiftçi dünyanın en pahalı elektrik ve mazotu yüzünden ekemiyor. Vatandaşa kepek ekin tavsiyesinde bulunan bakanların elinde ne tarım kaldı ne hayvancılık.
“SIKIŞMIŞ DURUMDALAR”
Daha geçen hafta süt besicisinde verilen destek 1 liradan 20 kuruşa düşürüldü. Neden imtiyazlı holdinglere para yetiştirmek için. Bu şartlarda insanlar nasıl tarım, hayvancılık yapsın. Çiftçi ayakta duramıyor, esnaf ayakta duramıyor, işçi ayakta duramıyor. Ortaya sefalet çıkıyor. Türkiye’nin sefalet puanı yüzde 30’lardan yüzde 80.67 oranına tırmandı. Köprüler havalimanları yaptık diyorlar. Bunlar önemli ama bu beton çimento politikası vatandaşın derdine derman olmaz. Dertlere dermen olmak için üretim gerekir, milli görüş gerekir. Bu işler sürekli bakan değiştirip faiz indirip arttırmakla olmaz. Seçimlere kadar nasıl ayakta duracaklar. Sıkışmışlar. Kral Selman’a koşuyorlar, Fas’a koşuyorlar. İşte size Erbakan hoca ders anlatırken onu dinlemeyip arka bahçede top oynamanın sonucu. Şu geldikleri hale bak” ifadelerini kullandı.
İL YÖNETİM KURULU (ASİL)
1 Cevdet ÇEPİL
2 Erkan KATIRAĞ
3 Ahmet Emre AYDIN
4 İbrahim ŞENMEMİŞ
5 İsmail ASLANER
6 Kamil TOKGÖZ
7 Lütfullah KADIOĞLU
8 Maşallah SÖĞÜT
9 Şafak EFE
10 Şahin KARAGÖZ
11 Yücel ERDOĞAN
12 Ahmet LAÇİN
13 Bayram KIR
14 Bünyamin KAHRAMAN
15 Emin GÜRCAN
16 Mustafa KABACA
17 Süleyman KABACA
18 İhsan MALKOÇ
19 Necmettin İŞLEK
20 Ömer FARUK DEMİR
21 Mustafa OĞUZ
22 Levent ERCAN
23 Naim GÜZEL
24 Mehmet AYKANAT
25 Kamil ERGÜN
26 Hakan UZUN
27 Erol GÖK
28 Dursun KOÇAL
29 Selim KIRICI
30 Basri ÇAYIR
31 Osman GÜL
32 Uğur YÜKSEL
33 Serkan EGE
34 Zeki SALHAN
35 Yasin ALP
36 Ümit GEYHAN
37 Cemil AYDIN
38 Cihan KURDAL
39 Murat DOĞRU
40 Berat KANSU
41 Mehmet KOCAMAN
42 Yaşar BİRGÜL
43 Erol ÖZ
44 Yaşar KAYGUSUZ
45 Ayhan DURSUN
46 Cüneyt TIRAK
47 Muhsin ÇETİN
48 Halim BURAK METE
49 Sedat KARADAĞ
50 Rafet Ali AKBULUT
İL DİSİPLİ KURULU
Ahmet KARAL
Mustafa CEBİR
Ahmet ATİK
Hüseyin BALKAYA
Mecit KARABULUT
GENEL MERKEZ DELEGESİ
1 Ali Osman AYDIN
2 Engin KILIÇ
3 Tevfik CİVELEK
4 Mustafa BAYAZIT
5 Hüseyin BAYIR
6 Levent GÖDEK
7 Musa KAHYA
8 Yakup GÜZELTEPE
9 H.Arif AYDOĞMUŞ
10 Adem YILDIZ
11 Ali TAŞTAN
12 Cevdet ÇEPiL
13 Erkan KATRAĞ
14 Ahmet Emre AYDIN
15 İbrahim ŞENMEMİŞ
16 Lütfullah KADIOĞLU
17 Süleyman KABACA
18 Maaşallah SOGUT
19 Kamil TOKGÖZ
20 Şahin KARAGÖZ
21 Yücel ERDOĞAN
22 Mustafa SEZGİN
23 Basri ÇAYIR
24 Ömer Faruk DEMİR
25 Vildan YURTSEVER
26 Kadriye OKTAY
27 Emine CEVİZ
28 Ayşegül GÜNEŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.