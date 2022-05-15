Erbakan’dan ekonomi yorumu! “Erbakan hoca ders anlatırken top oynamanın sonucu”

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatı ikinci olağan kongresi bugün İzmit’te bulunan Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katılığı kongrede mevcut il başkanı Mehmet Aras tek aday oldu. Kongreye partililerin yanı sıra STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genel Başkan Baş Danışmanı Davut Güloğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri ve İl Başkanları katıldı.

“PARTİSİNİN OY ORANINI AÇIKLADI”

Programa başlama saatinden 1 buçuk saat geç gelen Erbakan’ı partililer “Başkan Erbakan” ve “Mücahit Erbakan” sloganları ile karşıladı. Kongrede ilk konuşmayı İl Başkanı kongrenin tek adayı Mehmet Aras gerçekleştirdi. Aras konuşmasında, “Hepinizin bildiği gibi gerek ulusa kanallar genel havuz medyası gerek sosyal medya genel başkanımızın sesini kısmaya çalışıyor. Allah’ın izni ile iktidara geliyoruz. Milli görüşün yüzde kaç oy olduğunu sizlere göstereceğim. İktidar Partisi yüzde 52’de yüzde 31’de düşmüş. 60 yıldır CHP Yüzde 26, İYİ Parti 15,7 Yeniden Refah Partisi ise 13,4 Hayırlı olsun geliyoruz. Benim yaşım 75. 12 Cumhurbaşkanını 11’ni gördüm. 41 başbakanın 31’nin hizmetini ihanetini gördüm. Bu kadar isim arasından geriye bakıyorum herkesin dua ettiği tek adam Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır. Belediye başkanı olabilirsin, Bakan olabilirsin cumhurbaşkanı, olabilirsin ama Erbakan Hocam gibi adam gibi adam olamazsın. Yeniden Refah Partisi seçime hazırdır. 13 Belediye Başkanlığının 13’ünü de almaya hazır” ifadelerini kullandı.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞINI AÇIKLADI

Sözlerine devam eden Aras, “Kocaeli teşkilatının 17 bin üyesi vardır ıslak imzalı. Bunların 10 binini kadınlar yapmıştır. Bu ülkede belediye başkanları değişince bakanlar değişince, Cumhurbaşkanları değişince merasimler yapılıyor. Son olarak Abdullah Gül görevi beni belediye başkanı arkadaşım Tayyip Erdoğan’a devretmiştir. Her giden gelen devlet idaresi kolay değil diyor. FETÖ’nün siyasi ayağını bulamadılar. Ben buldum. Adı sanı burada. Siyasi ayağını ben buldum resimlerde var. İşte burada, Cumhurbaşkanı burada yanı başında Fetullah Gülen hepsi burada. İşte sonu geldi. Dr. Fatih Erbakan geliyor. Ben ömrümün sonuna geldim. Biz 19 yıl iktidarda kalmadık, 11 ay kaldık. Bu sürede yüzde 300 zam verdik” dedi.

“EN ÇOK ÜYE KAYDEDEN PARTİ OLDUK”

Daha sonra kürsüye partinin genel başkanı Fatih Erbakan çıktı. Kongrenin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Erbakan, “Bizlere makam mevki ve ihale peşine koşmak yerine milletine hizmet etmeyi nasip eden rabbime şükürler olsun. Mehmet Aras ağabeyimize ve tüm ilçe başkanlarımıza teşekkürlerimiz sunuyorum. Yeniden Refah Partimiz bu ay itibari son bir ayda en çok üye kaydeden siyasi parti olarak şampiyon olmuştur. Bu başarı çok büyük manalar ifade etmektedir. Bizim onlar gibi televizyon kanallarımız ve gazetelerimiz yok. Yeni kurulan partilerden bir tanesi çok meşhur bir televizyon kanalına bir senede 12 defa çıktı. Bizim onlar gibi yüzlerce belediye başkanımız mecliste milletvekillerimiz yok. Bütün bu yokluklara rağmen en çok üyeyi kaydeden biz olduk. Bu dava hareketimizin bereketidir” ifadelerini kullandı.

“KİMSE KEYFİNDEN KREDİ ALMAZ”

Bunun daha başlangıç olduğunu belirten Erbakan, “Yapılan ilk seçimde yeniden refah partisi bayrağını burçlara çekeceğiz. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyordu Erbakan hocamız. Hepinizin bildiği gibi ülkenin birinci gündem maddesi ekonomik sıkıntılar. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Kime giderseniz gidin bir dokunup bin ah işitiyorsunuz. Partimizin de birinci gündemi ekonomidir. AK Pati iktidara geldiğinde vatandaşın bankalara borcu 6.6 milyardı. Şimdi ise 1 trilyonun üzerine çıkmıştır. Kimse keyfinden bankadan kredi almaz. Devletin borcu 12 misli artmış. Toplam 85 milyonluk ülkenin yıllık gelirinin yüzde 70’i seviyesinde borcu var. Böyle giderse 1-2 sene içerisinde milli borç milli geliri geçecek. Gidişat kötü. Grafikler bunu gösteriyor. Bir milletin milli gelirin borcunun faizine yetmesi nedir. Fabrikalar, sanayi tesisleri, Erbakan Hoca’nın kurduğu sanayi tesisleri ne varsa hepsini sattılar. Hepsinin parası sadece devletin 3 senelik borcunun faizine gitti.

“DÜNYADAKİ ENFLASYON SIRAMIZ 6”

Tüik’in Resmi Enflasonu yüzde 70 seviyesine geldi. Üretici enflasyonu yüzde 121, bizi kıskanıyor dedikleri adamlarda yüzde 7 enflasyon var. Dünya ortalamasını 3 misline ulaştık. Bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon yüzde 156 oranında. 2023 hikayelerini yıllarca anlattılar şimdi 3 haneli enflasyonlarla karşı karşıya bıraktılar bizi. Diyorlar ki tüm dünyada bu sorun var. Adamların yıllık enflasyonu bizim aylık enflasyonun altında. TÜİK’i esas alsak dahi Türkiye Avrupa ülkeleleri arasında birinci, Dünyada ise dünya 6’cısı. Önümüzdeki Zimbabve, Lübnan, Venezüella, Suriye ve Sudan var. Bizden önde olan ülkeler bunlar. Türkiye’de üretim namına bir şey kalmamış. AK Parti iktidara geldiğinde çiftçi kayıt sisteminde 2 milyon 588 bin çiftçi varken bugün 493 bin çiftçi var. Çiftçi dünyanın en pahalı elektrik ve mazotu yüzünden ekemiyor. Vatandaşa kepek ekin tavsiyesinde bulunan bakanların elinde ne tarım kaldı ne hayvancılık.

“SIKIŞMIŞ DURUMDALAR”

Daha geçen hafta süt besicisinde verilen destek 1 liradan 20 kuruşa düşürüldü. Neden imtiyazlı holdinglere para yetiştirmek için. Bu şartlarda insanlar nasıl tarım, hayvancılık yapsın. Çiftçi ayakta duramıyor, esnaf ayakta duramıyor, işçi ayakta duramıyor. Ortaya sefalet çıkıyor. Türkiye’nin sefalet puanı yüzde 30’lardan yüzde 80.67 oranına tırmandı. Köprüler havalimanları yaptık diyorlar. Bunlar önemli ama bu beton çimento politikası vatandaşın derdine derman olmaz. Dertlere dermen olmak için üretim gerekir, milli görüş gerekir. Bu işler sürekli bakan değiştirip faiz indirip arttırmakla olmaz. Seçimlere kadar nasıl ayakta duracaklar. Sıkışmışlar. Kral Selman’a koşuyorlar, Fas’a koşuyorlar. İşte size Erbakan hoca ders anlatırken onu dinlemeyip arka bahçede top oynamanın sonucu. Şu geldikleri hale bak” ifadelerini kullandı.

İL YÖNETİM KURULU (ASİL)

1 Cevdet ÇEPİL

2 Erkan KATIRAĞ

3 Ahmet Emre AYDIN

4 İbrahim ŞENMEMİŞ

5 İsmail ASLANER

6 Kamil TOKGÖZ

7 Lütfullah KADIOĞLU

8 Maşallah SÖĞÜT

9 Şafak EFE

10 Şahin KARAGÖZ

11 Yücel ERDOĞAN

12 Ahmet LAÇİN

13 Bayram KIR

14 Bünyamin KAHRAMAN

15 Emin GÜRCAN

16 Mustafa KABACA

17 Süleyman KABACA

18 İhsan MALKOÇ

19 Necmettin İŞLEK

20 Ömer FARUK DEMİR

21 Mustafa OĞUZ

22 Levent ERCAN

23 Naim GÜZEL

24 Mehmet AYKANAT

25 Kamil ERGÜN

26 Hakan UZUN

27 Erol GÖK

28 Dursun KOÇAL

29 Selim KIRICI

30 Basri ÇAYIR

31 Osman GÜL

32 Uğur YÜKSEL

33 Serkan EGE

34 Zeki SALHAN

35 Yasin ALP

36 Ümit GEYHAN

37 Cemil AYDIN

38 Cihan KURDAL

39 Murat DOĞRU

40 Berat KANSU

41 Mehmet KOCAMAN

42 Yaşar BİRGÜL

43 Erol ÖZ

44 Yaşar KAYGUSUZ

45 Ayhan DURSUN

46 Cüneyt TIRAK

47 Muhsin ÇETİN

48 Halim BURAK METE

49 Sedat KARADAĞ

50 Rafet Ali AKBULUT

İL DİSİPLİ KURULU

Ahmet KARAL

Mustafa CEBİR

Ahmet ATİK

Hüseyin BALKAYA

Mecit KARABULUT

GENEL MERKEZ DELEGESİ

1 Ali Osman AYDIN

2 Engin KILIÇ

3 Tevfik CİVELEK

4 Mustafa BAYAZIT

5 Hüseyin BAYIR

6 Levent GÖDEK

7 Musa KAHYA

8 Yakup GÜZELTEPE

9 H.Arif AYDOĞMUŞ

10 Adem YILDIZ

11 Ali TAŞTAN

12 Cevdet ÇEPiL

13 Erkan KATRAĞ

14 Ahmet Emre AYDIN

15 İbrahim ŞENMEMİŞ

16 Lütfullah KADIOĞLU

17 Süleyman KABACA

18 Maaşallah SOGUT

19 Kamil TOKGÖZ

20 Şahin KARAGÖZ

21 Yücel ERDOĞAN

22 Mustafa SEZGİN

23 Basri ÇAYIR

24 Ömer Faruk DEMİR

25 Vildan YURTSEVER

26 Kadriye OKTAY

27 Emine CEVİZ

28 Ayşegül GÜNEŞ