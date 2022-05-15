Hayvan severler tepkili

Kocaeli’ de bulunan hayvan severler, Kocaeli Valiliği bünyesinde, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve konu ile ilgili diğer birimlerden oluşan bir heyetin toplandığını ve bu toplantıda hiçbir hayvan sever derneğinin katılmamasına bir açıklamayla tepki gösterdi. Kocaeli Üniversitesi Kampüsünün önünde yapılan açıklamaya Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği, Kocaeli Can Dostları Hayvanlar ve Doğa için Organizasyon Derneği, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği, Pati Körfez Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği ve Dışarıdaki Patiler Platformu dernekleri katıldı.

Üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız

Ortak açıklamayı okuyan Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği Başkanı Oktay Öner, “21 Nisan 2022 tarihinde Kocaeli Valiliği bünyesinde, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve konu ile ilgili diğer birimlerden oluşan bir heyetin toplandığını ve toplantıda Kocaeli Üniversite Kampusu içi ve dışındaki köpeklerin önce küpesiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra diğer adım olarak da kampüs içindeki küpeli köpeklerin de alışkın oldukları yaşam alanlarından koparılarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi tarafından belirlenen yerlere bırakılacağı bilgisini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

Kanuna aykırı uygulama

Öner, “Yaşadığımız tecrübelerden çok iyi biliyoruz ki yaşam alanlarından alınan ve belediyelerin insafına bırakılıp başka bir bölgeye bırakılan canlar ya açlıktan ya da geri dönerken yaşadıkları trafik kazalarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Ayrıca şunu da hatırlatmak isteriz küpeli köpeklerin alınması ve yer değişikliği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırıdır. Bizler Kocaeli genelinde örgütlenmiş, sokak hayvanlarını korumayı amaçlamış, onların sağlığını, beslenmelerini, barınmalarını sağlayıp güvenlikleri için mücadele veren bölgelerimizdeki hayvan popülasyonunu kontrol edebilmek için gerek yerel yönetimlerle gerekse il bazındaki kamu kurumlarıyla iletişim ve etkileşim halinde olan dernekleriz” dedi.

Toplantıya davet edilmedik

21 Nisan'da düzenlenen toplantıya davet edilmediklerini belirten Öner, “Bizler de sokak canlarımız adına taleplerimizi, uygulamadaki aksaklıkları yerinde ve bizzat yaşayanlar olarak iletmek adına masada yer almak isterdik. Etrafta gördüğünüz bu canlar buraya gökten zembille inmedi ya da topraktan yeşererek ortaya çıkmadı. İlçe belediyelerinin ihmali, sonunu düşünmeden sırf şehir içindeki şikayetlere müdahale ediyoruz imajı yaratmak için sokaklarından aldıkları canları bu bölgeye bıraktıkları için oldu. Etkin bir kısırlaştırma çabası yürütülseydi ve bölgesinden alınan köpekler yasanın da belirttiği gibi yine ait oldukları yerlerine bırakılsaydı bugün yüzlerce canın mağdur olacakları bir karar alınmazdı” dedi.

Kulak küpelerindeki numaralardan belli

Öner, “Ancak biz hiçbir zaman bu ölçülerde davranıldığını görmedik. Gündelik çözümlerle, umursamaz tavırlarla, sorunun kaynağını bulup çözmek için çabalayan; işin mutfağında olan insanların önerilerini dikkate almayan tutum nedeniyle maalesef bugün gündemdeki noktadayız. Kampüs çevresinde özellikle İzmit Belediyesi, Derince Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Körfez Belediyesi'ne ait olduğunu anladığımız küpe numaralarına sahip köpekler görmekteyiz. Bu nasıl açıklanabilir? Gölcük'ten Derince'den ve diğer ilçelerden yürüyerek mi buraya geldiler? Burası daha havadar mi diye geldiler? Tespit edilen kulak küpelerindeki numaralardan belediye ekiplerinin ihmalinin göstergesi değil midir?” dedi.

Çözüm önerilerini sıraladı

Çözüm önerilerini sıralayan Öner, “Biz STK'lar olarak her zaman çözümü getiren ancak umursanmayan taraf olarak tekrar önerilerimizi dile getiriyoruz. Çözümü hep beraber bulmalıyız. 1-Umuttepe Kampüsü'nde bulunan canlarımız için; mevcut bulunan öğrenci hayvan sever toplulukları ve STK'lar ile koordineli şekilde hareket edilmeli. Bu bölgenin sorumluluğundaki ilçe belediye; insan-hayvan dengesinin düzgün bir şekilde ilerleyebilmesini sağlayabilmek adına taleplere "umursamaz ve sadece ben bilirim" tavrıyla değil, gerçekten çözüme odaklı dönüşlerle gelmelidir.

Rehabilitasyon seferberliği başlatılmalıdır

2- Özellikle Umuttepe Kampüsü'nde bulunan sokak canlarımız için kısırlaştırma ve rehabilitasyon seferberliğine hızla başlanmalı ve bunun koordinasyonu yine STK'lar ile sağlanmalıdır. 3- Kısırlaşan, rehabilite edilen köpeklerimizin, yine alındıkları bu bölgeye bırakılarak, oluşabilecek popülasyon artışının önüne geçmek için de, daha aşağıda ya da yukarıda yani Umuttepe Kampüsü'ne sınır diye tabir edilen; kampüse köpek akışını engelleyecek yerlere besleme noktaları kurularak, besin ihtiyaçları için kampüse kadar inmelerine ihtiyaç duymayacakları oranda besinlerle beslenmesini, bu konunun hassasiyetle ve özellikle üzerinde durulup denetimleri yapılarak bizzat ilçe belediye ekiplerinden görevlilerce beslenmesi sağlanmalıdır.

Çözüm yerinde yapılır

4- Kocaeli ili sınırları içindeki bütün belediyelerin, hızla bakımevi yapıp, bünyesine en az 2 veteriner istihdam ederek, hayvan popülasyonunun YERİNDE kontrol altına almak adına istikrarlı, istekli ve sağlıklı kısırlaştırma uygulamasına ağırlık vermesi gerekmektedir. 5- Diğer ilçe belediyelerinin, bölgelerinden aldıkları köpeklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürme ve çıkışının kayıt altına alınması, ilçe belediye yetkili birimlerince ve denetleme yetkisi olan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce tekrar aynı yerine bırakılmasının ve yerine bırakılmayan hayvanların takibinin yapılması gerekmektedir. Yani çözüm YERİNDE yapılır. Çözüme katkı sağlamaya hazır olan biz STK'lar buradayız. Yetkililerin hayvanlarımız adına sözcülüğünü yaptığımız bu basın açıklamasını ciddiyetle dikkate almasını, sürece dahil edilmemiz gerektiğini ve kanunsuz hiçbir işleme göz yummayacağımızı siz değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde konuştu.