15 May 2022 - 19:04- Gündem G: 15 May 2022 - 19:08

KSMMMO’da 7 kişilik yönetim belli oldu

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
KSMMMO’da 7 kişilik yönetim belli oldu mask

KSMMMO’da üyeler bugün sandık başına gitti. Oda binasının ikinci katına kurulan 8 sandıkta kullanılan oylar sonucuna göre  Etkin Grup adına Tülin Keçeci Güngör, üyelerin 530'unun oyunu alırken, Değişim Grubuna adına Taner Öner 307, Diyalog Grubu Adayı Özcan Çakır 390, Meslekte Birlik Grubu Adayı Murat Korkmaz ise 169 oy aldı. 

Çarşaf liste dağılımına göre Etkin Grup'tan yönetime Tülin Keçeci Güngör, Serhat Kaya ve Hasan Malo girerken Diyalog Grubu'ndan ise Özcan Çakır ve Ahmet Erdinç Petrev girdi. Birlik Grubu'ndan listeye Murat Korkmaz, Değişim Grubu'ndan ise Taner Öner girdi. 2080 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 1440 oy kullanılırken 22 oy ise geçersiz sayıldı. Oluşturulan yönetim kurulu tarafından yapılacak olan ilk toplantıda 4 oyu alan kişi başkan seçilecek. 

15 May 2022 - 19:04 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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