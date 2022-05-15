Sanatçı Aynur Doğan’ın konseri iptal edildi!

Derince Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak olan Kürt asıllı sanatçı Aynur Doğan’ın konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi, “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.