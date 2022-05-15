15 May 2022 - 20:26- Gündem G: 15 May 2022 - 20:30

Sanatçı Aynur Doğan’ın konseri iptal edildi!

Uluslararası Dünya Müzik Fuarı-WOMEX 2021 Sanatçı Ödülü'ne sahip olan Kürt Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs'ta Derince'de yapılacak olan konseri iptal edildi
Sanatçı Aynur Doğan’ın konseri iptal edildi! mask

Derince Açık Hava Sahnesi’nde sahne alacak olan Kürt asıllı sanatçı Aynur Doğan’ın konseri Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi, “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

15 May 2022 - 20:26 - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Burhan Gülkan - Yerine suriyeli veya afganlı sanatçı getirseydiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 21:31
01

Kürt Asıllı Türkoğlutü - Kürt oyu ister misiniz? Babayı alırsınız bir daha.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 15 Mayıs 21:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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