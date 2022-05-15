Alkol alan 2 kişi denize düştü 1 kişi kayboldu

Alınan bilgiye göre İzmit Sahil Marina mevkiinde deniz kenarında alkol aldıkları öne sürülen Furkan Çiftçi (23) ile Mine Dinar (23), bir anda denize düştü. Furkan Çiftçi denizde kaybolurken Mine Dinar’ın çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile Mine Dinar denizden çıkartılırken, kaybolan Furkan Çiftçi’nin bulunması için itfaiye ekipleri botla denize indi. Olay yerine gelen deniz polisi ve balık adamlar ikilinin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlarken Mine Dinar olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Marinada Furkan Çiftçi’nin bulunabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.