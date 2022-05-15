15 May 2022 - 22:46- Asayiş G: 15 May 2022 - 22:52

Alkol alan 2 kişi denize düştü 1 kişi kayboldu

İzmit Sahil Marina mevkisinde deniz kenarında alkol aldıktan sonra denize düşen iki gençten biri ekiplerin müdahalesi ile denizden çıkartılırken diğeri ise hala aranıyor.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Alkol alan 2 kişi denize düştü 1 kişi kayboldu mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Sahil Marina mevkiinde deniz kenarında alkol aldıkları öne sürülen Furkan Çiftçi (23) ile Mine Dinar (23), bir anda denize düştü. Furkan Çiftçi denizde kaybolurken Mine Dinar’ın çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile Mine Dinar denizden çıkartılırken, kaybolan Furkan Çiftçi’nin bulunması için itfaiye ekipleri botla denize indi. Olay yerine gelen deniz polisi ve balık adamlar ikilinin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlarken Mine Dinar olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Marinada Furkan Çiftçi’nin bulunabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

15 May 2022 - 22:46 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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