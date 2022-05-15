Kılıçdaroğlu'ndan Derince Belediyesine tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin müzik yasaklarına karşı şarkı paylaştı. "AKP’li belediye Aynur Doğan’ın konserini iptal etti" başlıklı haberini paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: "Gece müzik yasak.
Gençler KPOP seviyor, yasak.
AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak.
Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara.
Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.
Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"
Kılıçdaroğlu, paylaşımına Aynur Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke parçasının Spotify linkini de koydu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.