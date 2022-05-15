15 May 2022 - 22:51- Siyaset G: 15 May 2022 - 22:54

Kılıçdaroğlu'ndan Derince Belediyesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak sanatçıdan Dar Hejiroke adlı parçayı paylaştı.
Kılıçdaroğlu'ndan Derince Belediyesine tepki mask
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin müzik yasaklarına karşı şarkı paylaştı.  "AKP’li belediye Aynur Doğan’ın konserini iptal etti" başlıklı haberini paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: "Gece müzik yasak.

Gençler KPOP seviyor, yasak.

AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak.

Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara.

Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP.

Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"

Kılıçdaroğlu, paylaşımına Aynur Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke parçasının Spotify linkini de koydu

15 May 2022 - 22:51 - Siyaset

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