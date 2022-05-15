Denizde kaybolan Furkan’ın cesedi çıkartıldı

Alınan bilgiye göre İzmit Sahil Marina mevkiinde deniz kenarında balık tutarak alkol aldıkları öne sürülen Furkan Çiftçi (23) ile Mine Dinar (23), bir anda denize düştü. Furkan Çiftçi denizde kaybolurken Mine Dinar’ın çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile Mine Dinar denizden çıkartılırken, kaybolan Furkan Çiftçi’nin bulunması için itfaiye ekipleri botla denize indi. Olay yerine gelen deniz polisi ve balık adamlar ikilinin düştüğü bölgede arama çalışmalarına başlarken Mine Dinar olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Balık adamların yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce bota alınan Çiftçi’nin cenazesi olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan Furkan Çiftçi’nin kız arkadaşı Mine Dinar ile birlikte sahilde Titanic filmindeki gibi poz vermek isterken denize düştükleri öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.