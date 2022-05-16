Milli İrade Meydanı Projesi ihalesi için yeniden tarih belirlendi

Yaklaşık maliyeti 148 milyon 353 bin 200 TL 31 kuruş olarak belirlenen Milli İrade Meydanı Projesi’ne tek katılan Haldızlar İnşaat 212 milyon 500 bin TL teklif vermesinin ardından ihale, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, 29 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde tanıtımını yaptığı, Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesi’nin yapım ihalesini 11 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirmişti.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÇOK ÜZERİNDE TEKLİF VERDİ

Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihalede projenin muhammen bedeli 148 milyon 353 bin 200 TL 31 kuruş olarak belirlenirken ihaleye tek istekli katılmıştı. Haldız İnşaat proje için 212 milyon 500 bin TL teklif verdi. Haldızlar İnşaat’ın tek katılımcısı olduğu ihale, yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildi.

14 HAZİRAN’DA

Büyükşehir Belediyesi, 50 bin metrekarelik alan üzerinde yapılacak olan Milli İrade Meydanı Projesi ile ilgili yeni ihale tarihini duyurdu. İhale, 14 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.