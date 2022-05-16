16 May 2022 - 09:27- Gündem G: 16 May 2022 - 09:28

Pehlivanlar Kumluca’da iyi iş çıkardı

İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Kırkpınar’dan sonra ülkemizdeki en büyük boy ve kategori atlama organizasyonu olan Antalya Kumluca Güreşleri’ne katıl...

Erdem ÖVÜÇ
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Pehlivanlar Kumluca’da iyi iş çıkardı mask
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İzmit Belediyesporlu güreşçiler, Kırkpınar’dan sonra ülkemizdeki en büyük boy ve kategori atlama organizasyonu olan Antalya Kumluca Güreşleri’ne katıldı. Antalya’da çayıra çıkan Barış Kemal, ayak boyunda ikinci oldu. Berkay Ok ise destek küçükte üçüncü oldu. Oğuz Ünal, Özkan Özmetin, Özgür Güreşen, Mustafa Ekin ve Kerem Uygur da kategorilerinde ilk 8’de yer alarak önemli başarılara imza attılar ve gelecek organizasyonlar öncesi tecrübe kazandılar.

16 May 2022 - 09:27 - Gündem

Muhabir  Erdem Övüç

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