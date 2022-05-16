Haydi çocuklar… Dersimiz yoga

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nde miniklere yönelik yoğa eğitim programı dersleri başladı

EĞİTİMLER EMEL ÜNSEL’DEN

Gelişen ve değişen dünyaya ayak uyduracak, yeniliğe açık, ahlaklı, zeki, düşünen ve yaratıcı çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi, bu kentin çocuklarına hizmet vermeye devam ediyor. Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde bu kez yoga eğitimi verilmeye başladı. Yoga Çocuk Eğitmeni Emel Ünsel tarafından verilen eğitim her Perşembe günü devam edecek.

SAYGI VE SEVGİ DOLU ÇOCUKLAR

Yoga Çocuk Eğitmeni Emel Ünsel eğitime dair yaptığı açıklamada, “Çocuk yogası dersimizde çocuklarımızın bedenen, ruhen ve zihnen dinlenmelerini, doğru nefes eşliğinde gelişimlerini destekliyoruz. Minikler eğitim sayesinde kendilerine ve çevrelerine farkındalık yaratarak iletişim kurabilecekler.

YARATICILIKLARI GELİŞİYOR

Çocukların yoga eğitimiyle fiziksel, duygusal ve sosyal olarak dengeli olmaları, hafızalarının güçlendirmeleri, konsantrasyonlarının arttırılması, keşfetme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri amaçlanıyor. Programda ayrıca miniklerin fiziksel beden sağlıklarını arttırıp, hayal güçlerini geliştirip, başkalarına karşı saygı ve sevgi dolu olmalarını da amaçlıyoruz” dedi.