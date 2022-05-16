Minikler 19 Mayıs için futbol oynadı

Başiskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası devam ediyor. Başiskele’nin güzide amatör spor kulüplerinin U11, U12 ve U14 takımlarını karşı karşıya getiriyor.

ERKENDEN KUTLAMAYA BAŞLADILAR

Kullar Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvada konuşan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Yaptığımız etkinliklerle 19 Mayıs’ı kutlamaya erkenden kutlamaya başladık. Bu etkinliklerimizi geleneksel hale gelmesini arzu ediyorum. Bu futbol turnuvamızın da bir şölen havasında geçeceğine inanıyorum” dedi.

U-12’DE ŞAMPİYON KULLAR

İki grup halinde 20’şer dakika üzerinde oynanan maçlar oynandı. Çekişmeli anlara sahne olan maçlarda A ve B Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Kullar Spor ile Kullar 1975 takımları final maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadele sonrası Kullar Spor, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, Kullar 1975 Spor turnuvayı 2. sırada tamamladı. Turnuvanın 3.’sü Başiskele Birlik, 4.’sü ise Başiskele Belediyespor oldu.